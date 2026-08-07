Meghibásodott az Ózdot ellátó egyik fővezeték, de a város ivóvízellátása nincs veszélyben

Komoly hiba keletkezett az Ózd vízellátását biztosító egyik távvezetéken, ezért nem tudják feltölteni a város ivóvíztároló medencéit – derül ki a kormány hőségriasztásról szóló péntek déli gyorsjelentéséből. A várost két nagy távvezeték látja el vízzel: az egyik egy nagyobb meghibásodás miatt teljesen kiesett, a másik pedig jelenleg csak csökkentett kapacitással működik. A hiba elhárítását már megkezdték.

Ózd biztonságos vízellátását normál esetben egy 500-as és egy 600-as távvezeték együtt biztosítja. Az 500-as vezetéken azonban egy rejtett, de jelentős hibát találtak, ezért azt teljesen ki kellett zárni a rendszerből. Emiatt jelenleg nem jut elegendő víz az ózdi tárolómedencék feltöltésére.

MTI Fotó: Vajda János

A másik, 600-as vezetéket közben átszakaszolták, így az továbbra is működik, de csak kisebb mennyiségű vizet tud szállítani. A kormány közleményéből egyelőre nem derül ki, hogy mennyi víz van még a tárolókban, okozott-e már fennakadást a lakossági vízellátásban a meghibásodás, illetve mikorra állhat helyre a rendszer teljes kapacitása.

A vízellátás a rendkívüli hőség miatt máshol is problémákat okoz. Tiszaburán a kormány szerint jelentősen javult a helyzet, de továbbra is Tiszaroffról érkező ivóvízzel pótolják a rendszerből hiányzó vizet. A honvédség Szentendrére és Tahitótfaluba továbbra is vizet szállít, Budapest XXI. kerületébe pedig zacskós vizet vittek.

Péntek délelőtt országszerte 1213 helyszínen osztottak vizet, 744 helyen pedig párakapuk működtek. A hőség miatt felmerülő területi, járási és helyi feladatokban 1534-en vesznek részt. A kormány jelentése szerint délelőtt 5430 liter ivóvizet osztottak ki.

A hőség közben az egészségügyet és a közlekedést is egyre jobban terheli. Péntek délelőtt Budapesten 34, az ország más részein 36 fokos maximumot mértek. Az előző jelentés óta három embert kellett túlhevülés miatt ellátni, az Országos Kórházi Főigazgatóság felmérése szerint pedig nyolc egészségügyi intézményben van probléma a klímaberendezésekkel.

A győri kórházban péntek 13 órakor kezdték meg egy új transzformátor telepítését, ami időszakos leállással jár. A katasztrófavédelemhez eközben kilenc erdő- és vegetációtűzről érkezett bejelentés.

A vasúton is egyre több helyen kell lassítani a hőség miatt: 25 vasútvonalon és öt HÉV-vonalon vezettek be ideiglenes sebességkorlátozást a magas hőmérséklet miatt.

Az elektromos hálózat terhelése egyelőre a várakozásokon belül maradt. A csütörtöki hitelesített rendszerterhelési csúcs 6680 megawatt volt, valamivel a tervezett 6700 megawatt alatt. A Paksi Atomerőmű aktuális villamosenergia-termelési kapacitása ugyanakkor mindössze 230 megawatt.

A kormány gyorsjelentése arról is beszámolt, hogy péntek reggel a tűzszerészek sikeresen eltávolították a Dunából előkerült robbanótesteket a budai rakpartoknál. (via MTI)

Frissítés 17:37-kor: A kormány délutáni tájékoztatása szerint az ózdi csőtörés már nem veszélyezteti a város ivóvízellátását. A másik betápláló vezeték csökkentett kapacitással továbbra is tölti a tárolómedencét, amelyben egyébként több napra elegendő víz van. A hibát várhatóan még pénteken kijavítják.