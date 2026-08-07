Több hónappal a járvány után lett pozitív a hantavírus-tesztje egy turistának, aki Franciaországban járt

Több hónappal azután, hogy hantavírus-járvány tört ki a Hondius holland tengerjáró hajón, most egy francia-argentin állampolgár szervezetében mutatták ki a vírust, aki júliusban turistaként járt Franciaországban – közölte csütörtökön a párizsi egészségügyi minisztérium. Az érintett személyt családjával együtt Spanyolországban helyezték karanténba. A páciens enyhe tüneteket mutatott, és időközben már tünetmentessé vált.

Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO/Science Photo Library via AFP

A spanyol egészségügyi tárca megerősítette, hogy a férfi jól van és jelenleg az északnyugat-spanyolországi Galicia régióban van karanténban. A férfi tünetei miatt jelentkezett korábban a francia egészségügyi hatóságoknál. A francia tárca mindemellett közölte, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy útja egyes állomásait vissza tudják követni. A francia hatóságok ugyanakkor egyelőre nem tettek említést lehetséges összefüggésről a Hondius fedélzetén korábban kitört járvánnyal. A tájékoztatás szerint a férfinál a vírus andoki variánsát mutatták ki, amely a Hondius fedélzetén kitört járványért volt felelős.

Az Argentínából április elején elindult hajó fedélzetén mintegy 150 ember tartózkodott a járvány kitörésekor. Összesen 13 ember kapta el a kórt, amelybe hárman bele is haltak. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) július 2-án jelentette be, hogy véget ért a tengerjáró hajón kitört hantavírus-járvány. A WHO közlése szerint a járvány egy holland házaspárral kezdődhetett, akik még a hajóra szállás előtt Argentínában fertőződhettek meg a vírussal. A rágcsálók által terjesztett hantavírus egy ritka kór, amely ellen nincs sem oltóanyag, sem különleges kezelés. A Hondius fedélzetén áprilisban kitört járványért felelős andoki faj az egyetlen olyan hantavírustörzs, amelyről ismert, hogy emberről emberre terjedhet. (MTI)