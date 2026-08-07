Új HÉV-ekre, IC-kre, bérlakásokra és vállalkozásokra költené a kormány a 6000 milliárdos uniós pénzt

Új HÉV-eket és Intercityket venne, bérlakás- és kollégiumi programot indítana, fejlesztené az energiahálózatot, és több százmilliárd forinttal erősítené meg a Magyar Fejlesztési Bankot a kormány abból a mintegy 6000 milliárd forintnyi uniós forrásból, amelynek felszabadításáról Magyar Péter május végén állapodott meg az Európai Bizottság elnökével. Magyar Péter miniszterelnök péntek este egy öperces Facebook-videóban ismertette, mire költenék a pénzt.

„Egy kis felsorolás a hétvége előtt" - mondta, majd eldarálta milyen területeket fedne le a költségvetés.

A legnagyobb tételek egyike a vasúti járműcsere: 42 új, alacsonypadlós HÉV-et vennének a szentendrei, ráckevei és csepeli vonalakra, a 40-50 éves szerelvények helyett. Emellett 35 emeletes Intercity-motorvonat érkezne, többek között a Debrecen, Szeged, Pécs és Miskolc felé közlekedő járatokra. A két beszerzés együtt mintegy 700 milliárd forintba kerül.

Lakhatásra 600 millió eurót, több mint 230 milliárd forintot szánnak. Magyar szerint ez lenne az első nagy uniós program Magyarországon, amely kifejezetten megfizethető bérlakások és diákotthonok létrehozását támogatja. A pénzből új lakások és kollégiumi férőhelyek épülhetnek, illetve meglévő épületeket alakíthatnak át.

Az oktatásra további 151 milliárd forint jutna, elsősorban a digitális oktatás fejlesztésére. Emellett 54 milliárd forintnyi, korábban magyar költségvetésből finanszírozott iskolai beruházást utólag uniós pénzből számolnak el.

Az egészségügyre közel 170 milliárd forint jut: ebből 24 milliárdot a háziorvosi ellátásra, 6,5 milliárdot helyi egészségügyi és szociális intézmények fejlesztésére fordítanak. További 125 milliárd forintból már megvalósult, eredetileg a magyar költségvetésből fizetett egészségügyi és digitalizációs beruházásokat számolnak el.

Magyar szerint az eredeti helyreállítási tervben még több mint 500 milliárd forint jutott volna az egészségügyre, de mire a Tisza-kormány hivatalba lépett, már nem maradt idő új nagyberuházások elindítására és augusztus végi befejezésére.



Közel 645 milliárd forinttal erősítik meg a Magyar Fejlesztési Bankot, hogy több kedvezményes finanszírozást tudjon biztosítani a kis- és középvállalkozásoknak.

Több százmilliárd jut az energiarendszerre is: fejlesztik a villamosenergia-hálózatot, okosmérőket telepítenek, támogatják a lakossági energiahatékonysági beruházásokat, és megkönnyítik új nap- és szélerőművek hálózatra kapcsolását.

A bejelentésből az is kiderül, hogy a 6000 milliárd forint nem kizárólag új fejlesztésekre megy. A kormány több, korábban magyar költségvetésből kifizetett beruházást utólag uniós forrásból számol el, máshol viszont új programokat indít.

A legnagyobb konkrét tételek között a 700 milliárdos vasúti járműbeszerzés, a Magyar Fejlesztési Bank 645 milliárdos feltőkésítése és a több mint 230 milliárdos lakhatási program szerepel. Emellett százmilliárdok jutnak az energiahálózatra, az oktatásra és az egészségügyre.