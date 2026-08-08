Megszavazta az amerikai szenátus a szankciós csomagot, ami alapján 100%-os vámmal sújthatnák Magyarországot is

Megszavazta az amerikai szenátus az Oroszország elleni legújabb szankciós csomagot, azt, amely alapján akár száz százalékos vámot vethetnek ki azokra az országokra, amelyek az orosz kőolaj és földgáz legnagyobb vásárlói. Ezek közé tartozik Magyarország is, de egyelőre nincs szó arról, hogy Magyarország ellen ténylegesen bevezetnék az intézkedést.

A jogszabályt még az az Lindsey Graham republikánus szenátor kezdeményezte, aki júliusban hirtelen meghalt egy kijevi útja után. Trump ugyan előtte hónapokig nem járult hozzá ahhoz, hogy a tervezetről szavazzanak, de ez mára megváltozott, és a Graham tiszteletére róla elnevezett törvényt pénteken kétpárti támogatással el is fogadta a szenátus - később azonban még a kongresszusnak is szavaznia kell róla.

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A törvény másodlagos vámokról szóló része elsősorban az orosz energiahordozók legnagyobb vásárlóit, így Kínát és Indiát célozza, de a legnagyobb európai vásárlókra, így Magyarországra és Szlovákiára is hatással lehet.

Az azonban, hogy Washington ténylegesen kikre és milyen céllal fogja alkalmazni a büntetővámokat, lényegében Donald Trumpon múlik majd. A törvényjavaslat ugyanis felhatalmazza az amerikai elnököt, hogy egyedi döntéssel felmentést adjon szövetséges vagy diplomáciailag az Egyesült Államokkal együttműködő országoknak. Van benne egy beépített kiskapu is azoknak az európai országoknak, amelyek az orosz földgázexport kevesebb mint 15 százalékát teszik ki, és igazolhatóan érdemi lépéseket tesznek a függőségük csökkentésére.

Július folyamán Washingtonban tárgyalt Hajdu Márton, az Országgyűlés külügyi bizottságának tiszás elnöke is, az a nyilvános közleményekből is kiderült, hogy többek között arról egyeztetett, hogy Magyarországra ne vonatkozzanak a kilátásba helyezett 100 százalékos szankciók.

A várakozások szerint a törvény, ha hatályba lép, elsősorban Kínát és Indiát érintheti. Míg Indiával szemben ez inkább egy újabb amerikai nyomásgyakorlás, hogy kevesebb orosz nyersolajat vásároljanak, nem lenne meglepő, ha Kína majd ellenintézkedéseket vezetne be az USA-val szemben.