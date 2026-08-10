50 ezer észak-koreai katona segíthet be Putyinnak

Észak-koreai hírügynökség képe egy Kim Dzsongun által megtekintett gyakorlatról, 2026. június. Fotó: KCNA/AFP

Volodimir Zelenszkij szerint 50 ezer észak-koreai katonát vethetnek be az orosz-ukrán háborúban. „Teljesen egyértelmű, hogy Észak-Korea továbbra is gyarapítja tapasztalatait a modern hadviselés terén, és mindenféle katonai eszközt beszerez Oroszországtól” - mondta az ukrán elnök.

Az ukrán katonai hírszerzés egyik tisztviselője a Reutersnek azt mondta, hogy egy észak-koreai rakétás egység kezdte meg személyzetének és felszerelésének Oroszország nyugati részébe telepítését, és az egység 120 ballisztikus rakétával és hat indítóállomással rendelkezhet az Ukrajna elleni támadásokhoz. Nemrég elkészült az első közúti határátkelő Oroszország és Észak-Korea között, amiből katonai utánpótlási útvonal lehet.

Észak-Korea 2024-ben becslések szerint 14 000 katonát küldött az orosz Kurszk régióba, hogy segítsen Moszkvának az ukrán erők elleni küzdelemben. Közülük több ezer ember megsebesült vagy életét vesztette. Elemzések szerint Észak-Korea több millió lövedéket szállított Oroszországnak – amelyek orosz katonai bloggerek és katonák szerint néha veszélyesen alacsony minőségűek –, valamint ballisztikus rakétákat, nagy hatótávolságú tüzérségi fegyvereket és rakétarendszereket.

Ukrajna „nagyon szívesen fogadna támogatást Dél-Koreától azon a területen, ahol hiányunk van”, utalt Zelenszkij a légvédelmi rendszerekre. „Készek vagyunk a drónmegállapodáson és más területeken is együttműködni” – mondta, az ukrán diplomaták „kapcsolatban állnak” Szöullal a lehetséges megállapodások előmozdítása érdekében. Ukrajnának nagyon kevés csúcstechnológiájú légvédelmi rendszere van, és Oroszország megpróbálta ezt kihasználni azzal, hogy több ballisztikus rakétát vetett be, amelyeket az amerikai Patriothoz hasonló elfogórakéták nélkül nagyon nehéz lelőni. (Guardian)