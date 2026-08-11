Mérgező gázgyári mocsok Óbudán – az MVM Next belekezd a kárelhárításba, és állítja, hogy a fesztiválozók nincsenek veszélyben a Szigeten

A Duna extrém alacsony vízállása megdöntötte a korábbi, 2018-as negatív rekordot, ennek következtében az egykori Óbudai Gázgyár területéről sajnálatos módon szennyezőanyag-szivárgás tapasztalható – vezeti fel és helyezi kontextusba közleményében az általa sürgősen elvégzendő teendőket az MVM Next Zrt.
A szöveg azzal folytatódik, hogy az illetékes vízügyi hatóság a területen helyszíni szemlét tartott, és ennek eredményeként rendkívüli kárelhárítást írt elő. Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. pedig – mint a kárelhárítás kötelezettje – mi mást tehetett volna, mint hogy „benyújtotta a kárelhárítási tervet az illetékes hatóságnak, melynek elfogadását követően haladéktalanul megkezdte a szennyezés lokalizálásához, valamint az élő környezet megóvásához szükséges védelmi intézkedéseket”.
Mindemellett az MVM Next fontosnak tartotta kiemelni a szövegben, hogy „a hatóság mérései is megerősítették, hogy a szivárgások helyétől mindösszesen három méterre a szennyezettség már nem kimutatható, emiatt fesztiválozók a sziget partján semmilyen módon nem érintkezhetnek szennyező anyaggal”.
De további szempontok is felmerülnek, amennyiben „az azonnali Duna-parti kárelhárítás mellett az MVM Next jelenleg is azon dolgozik a korábbi tulajdonosokkal egyeztetve (Fővárosi Önkormányzat és E.ON (korábban Innogy, korábban RWE), hogy hosszú távon megoldja az Óbudai Gázgyár kármentesítését, és egy hatékony – a környék lakosságát legkevésbé zavaró – technológiát igénybe véve el tudja végezni a terület megtisztításátb.
Hogy ez a sokelemű és sokrétegű mondat pontosan mit jelent – mikor, kikkel, hogyan, mennyiből, még mindig halogatva-e, vagy sem –, azt egyelőre nem könnyű megfejteni.
Csorog a rákkeltő méreg a kiszáradó Dunába Óbudán, hívta fel a figyelmet fotókkal gazdagon illusztrált cikkében a 444 augusztus 1-jén. Mint ott is írtuk, az MVM Nextnek 2026. december 31-éig kell benyújtania a beavatkozási tervet a környezetvédelmi hatóságnak. Az pénteken derült ki, hogy elkerítik a Duna szennyezett medrét a gázgyárnál.
Katasztrófafilmet is lehetne forgatni az egykori Óbudai Gázgyár part menti területén. A kármentesítés hosszú évekbe és több tízmilliárd forintba kerülhet.
Karácsony Gergely főpolgármester szerint egy évtizednyi halogatás után most végre történik valami.