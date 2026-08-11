Összeér, ami összetartozik – közvetlen kerékpáros kapcsolat kialakulása körvonalazódik Budapest és Dunakeszi között

Végre közvetlen és biztonságos kerékpáros kapcsolat jön létre Dunakeszi és Budapest között – írja közösségi oldalán Vitézy Dávid miniszter.

Vitézy részletezi is a részleteket, eszerint a Közlekedési és Beruházási MInisztérium javaslatára kormány augusztus 7-ei döntésének köszönhetően az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz (IKOP Plusz) által biztosított forrás lehetővé teszi, hogy megvalósítható legyen a Dunakeszi irányából érkező kerékpárút és a gáton korábban megépült aszfalt burkolatú út közötti, illetve a gát és a Duna sor közötti biztonságosan és kényelmesen kerékpározható kapcsolat. Hogy érthetőbb legyen a miniszter térképen is mutatja a mutatandókat:

Most a két leginkább hiányzó szakasz megvalósításához biztosít forrást a kormány, írja, mondván, „a beruházással végre megszakítás nélküli kapcsolat jön létre a Dunakanyar és Budapest között”. A cél, hogy az EuroVelo 6 nemzetközi útvonal részeként biztonságos és gyors kapcsolat jöjjön létre a Duna bal partján, azaz Vácon és Szobon át egészen az országhatárig vezető kerékpárútvonal közvetlenül kapcsolódjon Budapest belső hálózatához. A fejlesztés a már meglévő fővárosi EuroVelo-szakaszok továbbépítését és a hiányzó Duna-parti szakaszok megvalósítását szolgálja.

A fejlesztéssel Vitézy szerint megkönnyítik a térségben kerékpárral ingázók mindennapjait.