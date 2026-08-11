Reagált az Orbán fb-oldalát 4 milliárdért szerkesztő Kaminski: 24 órában rendelkezésre kellett állnom

Lázár János (balra), Orbán Viktor és Kaminski Fanny a mezőhegyesi sportcsarnok átadóján 2024 május 28-án Fotó: Kristóf Balázs/444

Reagált Kaminski Fanny, Orbán miniszterelnök egykori videósa, miután a Miniszterelnökség hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt feljelentést tett ismeretlen tettes ellen az előző miniszterelnök közösségi médiás megjelenéseiről kötött szerződés miatt.

A szerződést Kaminski cégével, a Triton Communications-szel kötötte a Rogán-féle Miniszterelnökség 2022-ben. Az Orbán közösségi oldalaira kiposztolt fotók, videók és néhány oldalas médiafigyelési beszámolók fejében a cég kezdetben havi 63 millió 680 ezer forintos megbízási díjat kapott, ami évente emelkedett és az utóbbi időszakban már havi 86 millió 487 ezer forintot jelentett az öt embert foglalkoztató cégnek. A vállalkozás így 44 hónap, vagyis nem egészen 4 év alatt alatt bruttó 4 milliárd 228 millió 924 ezer 813 forint közpénzt kapott a Kabinetirodától. Akadt olyan hónap, amikor mindössze 21 percnyi mozgókép és 411 fotó készült több mint 63 millió forintért.

Kaminski most stílszerűen fb-posztban reagált. Az Orbán személyéhez fizikailag is legközelebb álló propagandista tételmondta az, hogy

„A Triton Communications szerződésben vállalt feladata messze nem csupán fényképek és videók készítéséből állt.”

A cégtulajdonos 4 további feladatukról számol be:

A cége fejlesztett és üzemeltette a miniszterelnok.hu weboldalt

„Emellett grafikai és egyéb kommunikációs szolgáltatásokat is biztosított.”

És napi 24 órában rendelkezésre kellett állniuk.

Az általuk nyújtott grafikai és egyéb kommunikációs szolgáltatásokról Kaminskí nem árult el semmi többet és egyetlen példát sem hozott.

A miniszterelnok.hu a lehető legegyszerűbb szerkezetű, a legsimább blogokra emlékeztető weboldal. A fejlécében található menü hét elemből áll, de ebből három statikus: az egyik Orbán Viktor elérhetőségeit, a másik egy családi fotóját, a harmadik egy tőle származó bölcs mondást és egy idővonalat tartalmaz. Valójában három kategóriában voltal rajta frissülő anyagok: beszédek, interjúk és Orbánról szóló hírek, a hetedik elem maga a nyitólap. (Az oldal éppen nem érhető el a miniszterelnökváltás miatt, de a Wayback Machine-nel vidáman tanulmányozható).

De úgy tűnik, hogy a milliárdokat leginkább indokoló tételnek Kaminski a rendelkezésre állást tarthatja, mert ezt fejtette ki aránylag a leghosszabban:

„A szerződés teljesítésének egyik alapvető feltétele volt a napi 24 órás rendelkezésre állás. Ez nem alkalmi munkavégzést, hanem folyamatos készenlétet és szükség esetén azonnali reagálást jelentett.”

Összehasonlításképpen: A Rogán Antal és feltaláló társainak elektronikus aláírást tanúsító programját annak idején megvásárló Telekom máig használja a rendszert és az azt eladó cégnek havidíjat fizet a 24 órás rendelkezésre állásért. Állításuk szerint pár százezer forintot.

Kaminski szerint „félrevezető pusztán azt kiemelni, hogy a Triton Communications közvetlenül öt főt foglalkoztatott. A szerződés teljesítésében részt vevő alvállalkozókkal együtt több mint 30 ember munkájáról beszélünk."