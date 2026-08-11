Feljelentést tett a miniszterelnökség Kaminski Fanny cégével kapcsolatban

Hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt tett ismeretlen tettes ellen feljelentést a Miniszterelnökség, miután átvizsgálta az előző kormányfő közösségi médiás megjelenéseiről kötött, összesen 4 milliárd forint közpénzt érintő legutóbbi szerződéseket – írja a kormany.hu. A közbeszerzési eljárás mellőzésével megbízott cég tulajdonosa az Orbán Viktor sajtótanácsadójaként ismert Kaminski Fanny.

A közlemény szerint az előző kormányzati rendszer Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetirodája 2022-ben kötött keretszerződést a Triton Communications nevű céggel az akkori miniszterelnök, Orbán Viktor közösségi médiás megjelenéseiről. Indulásként havi 63 millió 680 ezer forintos megbízási díjban állapodtak meg a cégvezető Kaminski Fannyval. Ezért a Tritonnak fényképeket és videókat készítenie, illetve közösségi médiafigyelési összefoglalókat kellett írnia.

Időközben négyszer hosszabbították meg a szerződést, és minden alkalommal emelték a megbízási díjat. Így a legutóbbi módosítás után, tavaly szeptember óta a kezdő összegnél havi 23 millióval többet, 86 millió 487 ezer forintot fizettek az öt embert foglalkoztató cégnek, miközben a díjemelés ellenére a tartalmi követelmények nem változtak. Négy év alatt harminc százalékkal kértek többet ugyanazért a szolgáltatásért.

A cég 2022 óta, 44 hónap alatt bruttó 4 milliárd 228 millió 924 ezer 813 forint közpénzt kapott a Kabinetirodától Orbán Viktor közösségi médiás tartalmainak gyártására. Ez a gyakorlatban fényképeket, videókat és néhány oldalas médiafigyelési beszámolót jelentett. A teljesítésigazolások alapján a videók átlagosan 15 másodpercesek voltak, de akadt olyan hónap, amikor mindössze 21 percnyi mozgókép és 411 fotó készült több mint 63 millió forintért.

Ez a nyilvánosan elérhető adatok szerint még nemzetközi szinten is legalább háromszoros túlárazást jelent a Miniszterelnökség szerint. Ráadásul a szerződést arra való hivatkozással, hogy a miniszterelnök védett személy, kivették a közbeszerzési eljárás hatálya alól. Tehát a valódi versenyt kizárva, a piaci ár többszöröséért szerződött a Miniszterelnöki Kabinetiroda Kaminski Fanny cégével – írják. Ráadásul a szerződés keretein belül elkészült 2026-os tartalmak között több is inkább választási kampányanyagnak tűnik, mint az egykori miniszterelnök munkájáról szóló tudósításnak.

Júniusban bemutattuk, hogy egymilliárdos bevételt ért el Kaminski Fanny cége tavaly.

Ahogy azt Rényi Pál Dániel megírta tavasszal - az egykor még a bulvársajtóból érkező Kaminski lassan húsz éve dolgozik Orbán Viktor kampányaiban. Annak idején Rogán Antal hívta a kampánycsapatba egy jól sikerült Mai Nap-interjút követően – ez volt az az időszak, amikor a Fidesz épp igyekezett megvetni lábát a bulvársajtóban. Kaminski a vesztes 2006-os kampány után a belvárosi polgármesterré avanzsált Rogán Antal imázsán dolgozott, majd Andy Vajna mellett tűnt fel – egyfajta személyes sajtófelelősként. Kaminskinak 2010 után a bulvármédiával való kapcsolattartás és a közösségi média irányítása lett a főprofilja.

A kapcsolati hálója felértékelődött, miután Havasi Bertalan tavaly távozott a kommunikációs csapatból, és a sajtóügyek jelentős része az ő asztalára került át. Olykor jelen volt négyszemközt folytatott találkozókon is, és aktuális kampánykérdésekkel már leginkább őt keresték a stáb környékén. Így alakult ki az a kép többekben, hogy az egyik legfontosabb ember a kampányban.