A Mészáros Csoport közölte, hogy már a nyilvános felhívás előtt, a haváriahelyzet kezdete óta segít

gazdaság

„A Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó D.C. THERM Üzemi Szolgáltató Kft. már a nyilvános felhívást megelőzően, a haváriahelyzet kezdete óta segíti az Országos Vízügyi Főigazgatóság munkáját”

– jelentette be a Mészáros Csoport.

Ezzel Garancsi István és Szíjj László után Mészáros Lőrinc is tájékoztatást adott arról, hogy segít a válsághelyzet kezelésében, miután Magyar Péter előző nap név szerint is emlegette őket. Szíjj cége, a Duna Aszfalt csütörtök délután arról posztolt, hogy a mohácsi hídépítésnél nélkülözhető uszály megérkezett Paksra, ahol az atomerőmű következő kritikus helyzetére való felkészülést támogatja. A társaság 1000 tonna speciális vízépítési terméskövet is felajánlott annak közúti helyszínre szállításával együtt. „Szándékuk a kontingens bővítése. Az alapanyagot az igényekhez igazodó ütemezésben, már hétfőtől biztosítják a versendi kőbányából” – írták.

A Mészáros Csoport azt közölte, hogy „a vállalat a Paksi Atomerőmű hidegvizes csatornáján dolgozik, többek között algamentesítési feladatokat végez, közreműködik az uszadékfafogó nyitásában és zárásában, valamint saját hajóival, szakembereivel támogatja a helyzet mielőbbi megoldását”. „A kialakult helyzetre való tekintettel a D.C. THERM Üzemi Szolgáltató Kft. folyamatosan egyeztet a szakértőkkel, és az Országos Vízügyi Főigazgatóság által meghatározott feladatokban rendelkezésre áll” – írja.

A Mészáros Csoport közölte azt is, hogy „a tartós hőségre és az ország több pontján kialakult ivóvízellátási nehézségekre való tekintettel a cégcsoport érdekeltségébe tartozó Aqua Lorenzo Kft. az elsők között, felhívás nélkül ajánlott fel 450.000 liter szénsavmentes Aqua Minera ásványvizet a szükségben lévők támogatására”.

Azt írják, a segítségnyújtást nem köszönet vagy nyilvános elismerés reményében kezdeményezték, hanem mert ezt tartották a felelős és szükséges lépésnek, „azonban az illetékes hatóságok részéről meg sem lett említve”. „Ettől függetlenül a felajánlás megtörtént, a vállalat pedig a maga részéről tette a dolgát” – írták.

„Természetesen a jövőben is készek vagyunk minden olyan együttműködésre, amely nem a közösségi médiában történik, hanem valós szakmai párbeszéd formájában, szakértői és rendszerszintű egyeztetés keretein belül a helyzet megoldását szolgálja. Amennyiben erre vonatkozóan hivatalos megkeresés érkezik, erőforrásainkhoz és eszközeinkhez mérten haladéktalanul rendelkezésre állunk. Örömmel tapasztaljuk, hogy az oly sokat kifogásolt magyar nagyvállalkozások szakértelmére a kormánynak szüksége van!” – írta a Mészáros Csoport.

Várkonyi Andrea és Mészáros Lőrinc a High-Tech Suli program keretében szervezett szakmai konferencián 2023. október 28-án.
Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

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