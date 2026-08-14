Trump 100 százalékos vámot vet ki a drónok és drónalkatrészek importjára

A Bloomberg azt írja, hogy az USA 21 napon belül 100 százalékos vámot vet ki a drónok és drónalkatrészek behozatalára, ami elsősorban a kínai importőrökre fog nyomást gyakorolni. A kormányzat célja, hogy az USA kevésbé támaszkodjon a külföldi termékekre és a kínai ellátási láncokra (bár Kínát nem említette az elnöki hivatal közleménye).
A Fehér Ház szerint a legmagasabb vám a nehéz drónokra lesz érvényes, amik több mint 25 kilósak vagy vannak bizonyos tulajdonságaik. A kisebb drónokra csak 25 százalékos kulcs fog vonatkozni, és egyes importőrök alacsonyabb vámokat kapnak, például az EU és Japán, de az USA egyébként már tavaly korlátozta a külföldi drónok importját.
Az elmúlt hetekben Kína és az USA több korlátozást is bevezetett egymással szemben:
Donald Trump és Hszi Csin-ping egyébként szeptemberben találkozni fognak az USA-ban.
Kína egyébként nemrég csendben megmentette a világgazdaságot az összeomlástól: az Irán ellen indított amerikai háború után a világ olajsokktól félt, de ez egyelőre elmaradt, elsősorban azért, mert Kína titokban közbelépett.