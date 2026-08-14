Trump 100 százalékos vámot vet ki a drónok és drónalkatrészek importjára

külföld

A Bloomberg azt írja, hogy az USA 21 napon belül 100 százalékos vámot vet ki a drónok és drónalkatrészek behozatalára, ami elsősorban a kínai importőrökre fog nyomást gyakorolni. A kormányzat célja, hogy az USA kevésbé támaszkodjon a külföldi termékekre és a kínai ellátási láncokra (bár Kínát nem említette az elnöki hivatal közleménye).

Hagyományos drónrajt irányító rendőrök Kínában 2025. augusztus 26-án.
Fotó: CFOTO/NurPhoto via AFP

A Fehér Ház szerint a legmagasabb vám a nehéz drónokra lesz érvényes, amik több mint 25 kilósak vagy vannak bizonyos tulajdonságaik. A kisebb drónokra csak 25 százalékos kulcs fog vonatkozni, és egyes importőrök alacsonyabb vámokat kapnak, például az EU és Japán, de az USA egyébként már tavaly korlátozta a külföldi drónok importját.

Az elmúlt hetekben Kína és az USA több korlátozást is bevezetett egymással szemben:

  • Az Egyesült Államok július végén 43 kínai cég importját tiltotta be, korlátozta a kínai robotok importját, és olyan hajózási céget is tiltólistára tett, ami állítólag iráni üzemanyagot használ.
  • Válaszul válaszul Kína amerikai cégek ellen vezet be szankciókat, és megkérte az amerikai felet, hogy hagyjon fel a káros intézkedésekkel.
  • Trump erre pár napon belül újabb vámokról döntött: a kínai szilícium importjára vetett ki 15 százalékos importvámot.

Donald Trump és Hszi Csin-ping egyébként szeptemberben találkozni fognak az USA-ban.

Kína egyébként nemrég csendben megmentette a világgazdaságot az összeomlástól: az Irán ellen indított amerikai háború után a világ olajsokktól félt, de ez egyelőre elmaradt, elsősorban azért, mert Kína titokban közbelépett.

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Az Irán ellen indított amerikai háború után a világ olajsokktól félt, de ez egyelőre elmaradt. Mint azóta kiderült, elsősorban azért, mert Kína titokban közbe lépett. De hogyan és miért tették mindezt?

Horváth Bence
külföld