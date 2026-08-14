Trump 100 százalékos vámot vet ki a drónok és drónalkatrészek importjára

A Bloomberg azt írja, hogy az USA 21 napon belül 100 százalékos vámot vet ki a drónok és drónalkatrészek behozatalára, ami elsősorban a kínai importőrökre fog nyomást gyakorolni. A kormányzat célja, hogy az USA kevésbé támaszkodjon a külföldi termékekre és a kínai ellátási láncokra (bár Kínát nem említette az elnöki hivatal közleménye).

Hagyományos drónrajt irányító rendőrök Kínában 2025. augusztus 26-án. Fotó: CFOTO/NurPhoto via AFP

A Fehér Ház szerint a legmagasabb vám a nehéz drónokra lesz érvényes, amik több mint 25 kilósak vagy vannak bizonyos tulajdonságaik. A kisebb drónokra csak 25 százalékos kulcs fog vonatkozni, és egyes importőrök alacsonyabb vámokat kapnak, például az EU és Japán, de az USA egyébként már tavaly korlátozta a külföldi drónok importját.

Az elmúlt hetekben Kína és az USA több korlátozást is bevezetett egymással szemben:

Az Egyesült Államok július végén 43 kínai cég importját tiltotta be, korlátozta a kínai robotok importját, és olyan hajózási céget is tiltólistára tett, ami állítólag iráni üzemanyagot használ.

Válaszul válaszul Kína amerikai cégek ellen vezet be szankciókat, és megkérte az amerikai felet, hogy hagyjon fel a káros intézkedésekkel.

Trump erre pár napon belül újabb vámokról döntött: a kínai szilícium importjára vetett ki 15 százalékos importvámot.

Donald Trump és Hszi Csin-ping egyébként szeptemberben találkozni fognak az USA-ban.

Kína egyébként nemrég csendben megmentette a világgazdaságot az összeomlástól: az Irán ellen indított amerikai háború után a világ olajsokktól félt, de ez egyelőre elmaradt, elsősorban azért, mert Kína titokban közbelépett.