Amerikának elgurult a gyógyszere, Kína eljött az európai iparért – Orbán Krisztián a formálódó új gazdasági világrendről

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Kína 2017 óta óriási állami támogatásokkal pörgeti hatalmas exportgépezetét, és dömpingárukkal árasztja el a világot, elsősorban a fizetőképes és védekezésképtelen Európát. Célja, hogy a világ legfontosabb iparágait teljesen ellenőrizni tudja, hogy ne készülhessenek bonyolultabb termékek Kínán kívül vagy legalább kínai alkatrész nélkül. Úgy tűnik, ezt a tervet sikeresen valósítja meg. Mára a néhány éve még verhetetlennek hit európai autóipar is bedobta a törülközőt, aminek súlyos hatása lesz még a magyar gazdaságra is.

A kínai dömping és túlterjeszkedés egyre több konfliktussal jár, Európa alapvető érdekeivel ütközik. Az EU viszont cselekvésképtelen, mert európai egység gazdaságpolitikai és külpolitikai szinten nem létezik, a tagországok érdekei és startégiai alapvetően különbözők. Németországban bízott mindenki, de a kínai elit technokratikus tudásban fölülmúlta a Nyugatot, most azt kellene kitalálnia, hogyan kerülje el ezeket a konfliktusokat.

Hszi Csinping a belső feszültségeket is csak úgy tudja menedzselni, ha nagy gazdasági sikereket ér el. A kínai társadalomban szaporodnak az aggasztó jelek: a gyerekvállalási kedv drámaian esik, az emberek frusztráltak, még mindig tömeges a kivándorlás. Beszélgetés a formálódó új gazdasági világrendről, Kína és Európa szerepéről. Vendég: Orbán Krisztián.

00:00 A Saját Tőke podcast, sok Kínával.

03:00 Az európai ipar föladta? Az autóipar menthetetlennek tűnik. A magyar gazdaságpolitika nagyon későn ébredt, és kapkodni kezdett. Kína három területen a legsikeresebb: napelemek, elektromos autók, akkumulátorok. Jönnek föl precíziós gépekben, és csúcstechnológiában, de abban még a Nyugat vezet.

09:00 Töménytelen állami finanszírozással tarolták le a világpiacot a napelemiparban. A kínaiak masszívan csaltak, Európa nem lépett.

13:00 A kínai gyártók négyszer-ötször több támogatást kapnak azokban a szektorokban, amelyekben éles a verseny Európával.

15:30 2017-ben Hszi Csinping stratégiát vált: nem betonba és ingatlanba önti a megtakarításokat, hanem pörgeti az exportot. A cél: uralni a világ gyártási platformját, semmilyen szofisztikált terméket ne lehessen Kína nélkül gyártani. Mára majdnem sikerült megvalósítani.

19:20 Kritikus pontokat megszerezni a világ ellátási láncaiban. Technokratikus tudásban messze elléptek a Nyugattól.

22:00 Jóindulatú szereplőnek tekinthető még Kína? A gazdasági ellentétek átcsaphatnak fegyveres konfliktusba? Európa alapvető érdekeivel ütközik Kína terve, amit nagyon sikeresen valósít meg.

26:00 Még mindig tömegesen vándorolnak ki Nyugatra kínaiak, de Kínába nem vándorolnak nyugatiak. Kínában is elkezdtek gondolkozni azon, hogy ezzel az agresszív nyomulással egyre több ellenséget szereznek maguknak. Made in China helyett Made with China?

34:00 Nincs európai aktor.

38:00 Mindenki a németekben bízott, hogy majd elindulnak. De el sem tudtak indulni. Merz elköltötte az infrastrukturális alapot szociális kiadásokra. Teljes irányvesztés.

42:00 A kínai gyerekvállalás összeomlott. Egyharmaddal zuhant. Szorongás, dezintegráció, megfoghatatlan rettegés. Elnyomással sokmindent le lehet menedzselni, de az emberek rettenetesen boldogtalanok. Agyonpresszionálják a fiatalokat. Az egyén nem számít semmit.

47:00 Európa tesze-tosza és lassú, de sokkal jobb itt élni. Nem az fenyeget, hogy hirtelen elszegényedünk.

50:00 Ukrajnában már nem tudnának háborúzni az oroszok Kína nélkül. Trump főnyeremény a kínaiaknak, ma már mindenhol megbízhatóbb partnernek tartják őket, mint Trump Amerikáját. Kína valóban kiszámíthatóbb. Kiszámíthatóan rossz nekünk.

54:00 Képtelenek olyan üzletet kötni, ami másnak is jó. Csak Trump kreténségéhez képest elfogadható a kínai ajánlat bárki számára.

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