Magyar Péter levelet kapott Orbán Győzőtől, akinek megüzente: A kő nem lesz az új búcsúcédula

„Levelet kaptunk Orbán Győzőtől. Miközben Orbán Viktor a válság idején épp Horvátországba érkezett luxusgépen nyaralni, az édesapja, hosszas noszogatás után nagy mennyiségű követ ajánlott fel Paksra. Csak szólok: a kő nem lesz az új búcsúcédula” – írta Facebookon Magyar Péter, miután napokkal ezelőtt jelezte, hogy bár már több tucat felajánlás érkezett vállalkozásoktól és civilektől a paksi építkezéshez, „Orbán Győző bányatulajdonos, Tiborcz István és Schmidt Mária oligarcha eddig egy kavicsot sem ajánlott fel”.

Magyar csütörtöki beszólása után Garancsi István cége is felajánlott 10 ezer tonna követ. A NER-es oligarcha felajánlása azután érkezett, hogy Magyar Péter a kormányzati tájékoztatón arról beszélt, elkezdték megépíteni a fenékküszöböt Paksnál, amihez több cég is ajánlott fel segítséget, de neki fájóan hiányoznak a NER-es oligarchák és cégek. „Ők valahogy nem jeleskedtek eddig a felajánlásban, de Szíjj, Garancsi, vagy Mészáros kedvéért elmondom újra a mailcímet, amin a felajánlást meg lehet tenni: duna@vih.gov.hu”, mondta Magyar, aki aztán ironizált kicsit Mészáros jachtjáról, mondván, hátha azt felajánlja majd.