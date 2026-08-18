Trump: Az USA jelenleg nem tárgyal Iránnal

Nincsenek tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között – közölte Donald Trump a Truth Socialön.

Az amerikai elnök internetes közösségi oldalán azt írta, „nem zajlanak tárgyalások vagy megbeszélések Iránnal és tervben sincsenek”, és Trump azt állította, hogy a Hormuzi-szoros „nyitva áll és működik”, az ott elhelyezett összes tengeri aknát pedig eltávolították vagy megsemmisítették. Az iráni kikötők elleni haditengerészeti blokád érvényben van, és teljes mértékben érvényt szereznek neki – írta.

Donald Trump 2026. február 27-én Floridában. Fotó: MANDEL NGAN/AFP

Mohammad Bager Galibaf, Irán vezető tárgyalója ezzel szemben azt nyilatkozta az iráni média szerint, hogy a hajózási útvonal mindaddig zárva marad, amíg az USA nem teljesíti a júniusi ideiglenes megállapodás feltételeit – írja a Reuters. Galibaf a parlamentben azt mondta, ezek között van az iráni kikötők amerikai blokádjának feloldása, az olajszankciók megszüntetése, a befagyasztott iráni vagyon felszabadítása meg a fenyegetések és katonai műveletek leállítása minden fronton.

Az Egyesült Államok és Irán között júniusban megkötött 60 napos egyetértési megállapodás hétfőn járt le. Az egyezség hivatalosan tűzszünetet állapított meg és két hónapos időablakot szabott arra, hogy Washington és Teherán között hosszú távú békemegállapodás jöjjön létre, rendezve a Hormuzi-szoros státuszát és az iráni atomprogram jövőjét, de a harcok már a tűzszünet alatt kiújultak.

Az amerikai követelés az volt, hogy Irán mondjon le az urándúsítás jogáról és kötelezze el magát a Hormuzi-szoros mint nemzetközi hajózási útvonal, szabad és akadálytalan átjárhatósága mellett. Irán váltig állítja, hogy atomprogramja kizárólag békés célokat szolgál. (Reuters, MTI)