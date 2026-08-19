Hivatalosan is hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök

2026. augusztus 19-én hivatalba lépett Dr. Baka András köztársasági elnök - tudatta a Sándor-palota közleménye csütörtök délben.

Az államfő az elnöki feladat- és hatásköröket az átmeneti időszakban ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnökkel egyeztetett a hivatal átvételéről a Sándor-palotában, majd találkozott a hivatal állományával is.

Forsthoffer Ágnes és Baka András Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Dr. Baka András 1952-ben született Budapesten. 1978-ban diplomázott az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, 1989-ig alkotmányjogi kutatásokat folytatott a Magyar Tudományos Akadémián. 1991-2008 között a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága első magyar bírája. 2008-2009 között a Fővárosi Ítélőtábla elnöki bírája, 2009-2011 között, idő előtti elmozdításáig a Legfelsőbb Bíróság elnöke, később a Kúria tanácsvezető bírája - írja a Sándor-palota.

A Fidesz ellenzékben még támogatta, hogy Baka András legyen a Legfelsőbb Bíróság elnöke, hatalmon már nem bírták elviselni a kritikáit, és rövid úton megszabadultak tőle. De ez nem volt elég, meg is alázták. Létezik annál nagyobb elégtétel, hogy most ő a köztársasági elnök? – írtuk mi.

Elnök úr munkájához sok sikert, jó egészséget és a lehető legtöbb emberséget kívánok! – írta Magyar Péter.

Alkalmatlan és a Tisza-többség bábja lesz – reagált az ellenzék Baka András jelölésére.