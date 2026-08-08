Alkalmatlan és a Tisza-többség bábja lesz – reagált az ellenzék Baka András jelölésére

Miután a Tisza-frakció szombaton bejelentette, hogy Baka Andrást jelölik köztársasági elnöknek, nem sokkal később az ellenzéki pártok is reagáltak. A Fidesz-frakció szerint Baka a Tisza-többség bábja lesz, a Mi Hazánk arról írt közleményében, hogy a jelöltet alkalmatlannak tartják az államfői tisztségre, míg a KDNP frakcióvezetője illegitimnek nevezte a jelöltet.

Fotó: Magyar Péter/Facebook

A Tisza-frakció döntésük bejelentésekor azt írta, hogy szerintük:

„Baka András tapasztalata és egész életútja során mutatott szakmai függetlensége különös értéket jelent abban az időszakban, melynek során Magyarország új alkotmányos berendezkedésének alapjait készülünk közösen megteremteni”.

Mint írták, Baka András több évtizedes hazai és nemzetközi jogászi, bírói tapasztalattal rendelkezik, és „méltó arra, hogy megtestesítse az egész magyar nemzet egységét és hogy betöltse a köztársasági elnöki pozíciót”. A közleményt azzal zárták: „egy valóban független, pártatlan, szakmájával és életútjával már bizonyított tekintélyt ajánlunk a nemzet élére”.

Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője egy Facebook-posztban reagált a bejelentésre. Arról írt, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízatását a Tisza Párt „önkényesen és illegitim módon” szüntette meg, így az új államfő választása is illegitim.

„A szappanoperává dagadó jelölési és választási színjátékhoz nem asszisztálunk, a Fidesz-frakció a jelölési és választási eljárásban nem vesz részt”

– közölte a Fidesz frakcióvezetője aki szerint Magyarország „utolsó legitim köztársasági elnökét Sulyok Tamásnak hívják”, így Baka András jogtudósként egy „jogsértő eljárásban vesz részt, szerepvállalásával hozzájárul a demokratikus intézményrendszer lebontásához és Magyar Péter önkényének kiépítéséhez”.

Eközben Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke és parlamenti frakcióvezetője az X-en közzétett bejegyzésében azt írta, hogy szerinte Baka Andrást az elmúlt időszakban tett nyilatkozatai teszik alkalmatlanná a köztársasági elnöki posztra. A politikus pikánsnak nevezi a jelölést, mondván, a jogtudós korábban pontosan az olyan diktatórikus, személyre szabott, visszamenőleges hatályú jogalkotás ellen lépett fel, „amelyet most csúcsra járat a Tisza Párt”.

Dr. Baka András, a Legfelsőbb Bíróság volt elnöke Fotó: Kristóf Balázs/444

Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője pedig azt írta Facebook-bejegyzésében, hogy szerinte:

„Magyar Péter olyan illegitim közjogi helyzetet teremtett, amelyben minden köztársasági elnök mínuszból indul. Soha nem távolítottak el Európában köztársasági elnököt statáriális módon, ciklus közben egy Alaptörvény módosítással. Ez az ország megosztottságát növelte, a közjogi rendszert pedig durván megrepesztette. A kialakult helyzet illegitim, ezért az új köztársasági elnök is illegitim.”

A következő elnök, akit kedden választ meg az Országgyűlés, átmeneti időre marad, amíg el nem készül az új alkotmány.