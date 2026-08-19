Négy év múlva már 160-nal roboghatnak a vonatok a komáromi vonalon Vitézy szerint

Forrás: Google Maps

Eredményesen lezártuk a kivitelezési tendert: átépítjük az Almásfüzitő–Komárom szakaszt, így a bécsi fővonalon gyorsabb lesz a vasúti közlekedés! – jelentette be Vitézy Dávid.

A 2030-ra befejezni tervezett fejlesztés a Budapest-Győr fővonal egyik, 160 km/órás sebességre eddig alkalmatlan szakaszának átépítésével „lehetővé teszi a gyorsabb, biztonságosabb és utasbarátabb közlekedést”. Vitézy arról ír, hogy bár a bécsi fővonal kiépítési sebessége Budaörstől az országhatárig szinte végig meghaladja a gépkocsival szabályosan elérhető sebességet, ezen a szakaszon 120-as a pálya. „A sebesség növelésén túl az is célunk, hogy a le- és felszálló utasoknak komfortosabb legyen a környezet, a menetrendet stabilabban lehessen tartani Ausztria, Győr és a Nyugat-Dunántúl más városai felé, és hogy biztonságosabb legyen a vasúti és a közúti közlekedés is.”

Legolcsóbb ajánlattevőként a Swietelsky végezheti a kivitelezési feladatokat 36,3 milliárd forintért az EU Kohéziós Alapjának finanszírozásával. Az osztrák cég a NER éveiben is sikeres volt, többek között ők építhették a felcsúti kisvasutat, a budai fonódó első szakaszát, a K-Monitorban 37 találat van rájuk. A még Lázár János által aláírt utolsó szerződések egyike a budai fonódó villamos fejlesztése 26,8 milliárdból – ez lett az egyik első projekt, amelyre uniós pénzeket költhet a Tisza-kormány. Ezt is a Swietelsky kivitelezi.

Az érintett 13,6 kilométeren