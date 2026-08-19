Nem lesz sajtónyilvános a Tisza margitszigeti augusztus 20-i dzsemborija

Nem lesz sajtónyilvános a Tisza Szigetek nagy durral beharangozott országos találkozója a Margitszigeten. Az augusztus 20-i rendezvény az ünnep délelőttjén és délutánján lesz, a kormánypárt ezt olyan pontokkal hirdette meg, hogy Magyar Péter, Forsthoffer Ágnes, Tarr Zoltán és Radnai Márk is színpadra lép, a tűzoltó-bemutató, ugrálóvár, közös főzés és hasonlók mellett.

A Tisza Szigetek találkozója a párt számára azért is fontos lehet, mert a választási kampányban nagy erőkkel küzdő aktivisták közül sokan úgy érzik, hogy a kormányalakítás óta nem igazán számítanak rájuk érdemi dolgokban, a kommunikáció egyirányú, bírálatokat nem fogalmazhatnak meg. Erről most éppen a HVG írt, a cikk szerint attól tartanak, hogy most is csak szemétszedésre használnák sokukat, mint május 9-én a Parlament előtt, miközben ők inkább értelmiségi kontrollszerepet képzeltek volna maguknak.

Fotó: Kun Zsuzsi/444

A szigetek és a pártvezetés közötti kapcsolatot most kívülről kevésbé lehet majd megfigyelni: a Tisza egy nappal a rendezvény előtt adott ki közleményt arról, hogy a margitszigeti esemény nem sajtónyilvános rendezvény lesz.