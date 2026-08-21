Ha ez nem hozza haza a Berlinbe kivándorolt fiatalokat, akkor semmi: az Országház az új Fogasház

Az augusztus 20-i ünnepség alapján az új magyar kormánypárt le sem tagadhatná, hogy bizonyos vezetői korábban az Ötkert törzsvendégei voltak. A tűzijátékot követően a Kossuth tér népe hatalmas diszkózással ünnepelte az államalapítást, a Sziget nagyszínpadát megközelítő méretű hangerővel és fényshow-val.
Bár Magyar Péter az alakuló ülés utáni bulival ellentétben személyesen ezúttal nem DJ-zett, nem bírta ki, hogy ne zászlólengessen egy kicsit a nemzet kedvenc Soho Party opuszára, és talán a zenei felhozatal sem véletlenül tükrözte egy olyan ember ízlését, aki a '90-es években élte a kamaszkorát.
Az Anima Sound System szettje után fokozatosan csúsztunk bele az egyre lakosságibb, a pesti éjszakában leginkább a Fogasházban honos műfajokba, fellépett az Emergency House és az Animal Cannibals is, de a Budapest Parádé szelleme is megidézésre került.
Hogy sikerült-e legalább annyi fővárosi lakost felbosszantani, mint a szerda esti technóval, még nem tudjuk, mindenesetre én a sok mosolygós ember között egyetlen ellenvéleménnyel találkoztam, amikor egy hazaszeretettől megrészegült fiatal közvetlen közelről üvöltötte a fülembe, hogy „mi a faszom ez az 1000 éves állam ünnepén bazmeg?”