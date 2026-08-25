Andy Burnham ukrajnai látogatásán megígérte, hogy a „felháborító” orosz fenyegetések ellenére is fenntartják a nyomást Oroszországon. A brit miniszterelnök azt mondta, hogy a tettrekészek koalíciója mindent megtesz, amit tud, miközben sürgette az amerikai kongresszust, hogy fokozza az Oroszországra helyezett gazdasági nyomást.

Burnham Kijevben találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, és részt vett a tettrekészek koalíciójának ülésén. A találkozó után Burnham Emmanuel Macron francia elnökkel és Friedrich Merz német kancellárral közleményt adott ki, amiben elítélték az ukrán infrastruktúra elleni orosz támadásokat, és azt írták, hogy a koalíció célja az ukrán légvédelem sürgős megerősítése.

Az Egyesült Királyság és Ukrajna egy új katonai technológiai partnerségi megállapodást is bejelentett, ennek keretében a brit szakértők hozzáférhetnek a kijevi Avengers AI Labs adatbázisához. A brit miniszterelnöki hivatal szerint Ukrajna a csatatereken szenzorokat és kamerákat használt az adatok rögzítésére, és ezeket fel lehet használni mesterségesintelligencia-modellek betanítására, hogy „megoldják a mindkét ország előtt álló nemzetbiztonsági kihívásokat”.

Andy Burnham Fotó: HENRY NICHOLLS/AFP

A brit miniszterelnöki hivatal korábban bejelentette, hogy engedélyezte az MBDA brit védelmi vállalatnak a nagy hatótávolságú SCALP rakéták brit gyártású alkatrészeire vonatkozó minősített információk átadását. Erre azért van szükség, hogy Franciaország és Ukrajna továbbléphessen a rakéták ukrajnai összeszerelésének előkészítésében.

A bejelentés után a Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov azt mondta, hogy a döntés a békéhez vezető legkisebb előrelépést is megakadályozta, és az orosz hadsereg már gyűjti az adatokat a rakétákat gyártó objektumok megsemmisítéséhez. Peszkov szerint az Egyesült Királyság folyamatosan táplálja a háború tüzét. Burnham a kritikára reagálva azt mondta, az igazi kérdés az, hogy ki gyújtotta a tüzet.

Miután a brit emberek nevében átvett Zelenszkijtől egy díjat, Burnham arról beszélt, hogy Ukrajna ellenállása az Egyesült Királyság náci Németország elleni, második világháborús harcához hasonlít. „Az én nemzetem tartotta életben a szabadság lángját a XX. században, önök pedig a XXI. században tartják életben ezt a lángot.” (via BBC)