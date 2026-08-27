Balázs Attila újabb építőcége jelentett csődöt

Balázs Attila Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

Balázs Attila NER-milliárdos újabb építőcége jelentett csődöt a Bayer Construct után. A 444 információi szerint a híres-hírhedt zuglói városközpont projektet fejlesztő ZVK Development Kft augusztus 25-én nyújtotta be a csődeljárás iránti kérelmét.

Az anyacég, a Bayer Construct csődjét Balázs Attila tulajdonos szerdán levélben tudatta az alkalmazottakkal. Balázs ebben azzal érvelt, hogy az elmúlt hónapokban komoly pénzügyi kitettséget eredményező fejlemények történtek, külön megemlítve a zuglói beruházásra vonatkozó kormányzati döntést.

A csődeljárás során a cég fizetési haladékot kap a pénzügyi kötelezettségeinek teljesítésére és a tartozásai törlesztésére. A hitelezőkkel csődegyezségi megállapodást akarnak kötni, de az eljárás alatt a cég fenntartja működését, a beruházásokat folytatnák, a fizetések és egyéb bérjellegű juttatások is folyamatosak lesznek – ígérte Balázs a dolgozóknak. A levelét azzal zárta, hogy a társaság vezetése mindent megtesz azért, hogy a csődvételem alatt a hitelezőivel megállapodjon és a csődeljárás lezárása után a cég folytathassa a rendes működését.

Magyar Péter miniszterelnök augusztus elején jelentette be, hogy a kormány nem vásárolja meg a korábbi tervek szerint minisztériumoknak és állami szerveknek helyet adó óriási zuglói irodaház-komplexumot és visszaköveteli azt a nagyjából 315 milliárd forint közpénzt amit arra már kifizettek. Azt sem zárta ki, hogy a folyamat végén a visszafizetésen túl kötbért és kártérítést is követeljen az állam.

A zuglói irodakomplexum (hivatalos nevén Zugló Városközpont projekt) a Bosnyák tér mögötti területen megvalósult ingatlankonstrukció. Az eredetileg új kerületi központnak szánt gigaberuházást a Bayer Construct csoport építette fel. 2021-ben a Zugló Városközpont projektet az Orbán- kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyilvánította, majd további hat kiemelő rendelet határozta meg az építési szabályokat, a településképi követelményeket, a közterület kialakítását, a telekalakítást kivonva a projektet a helyi szabályozások alól.

Az azóta elkészült projekt a Bosnyák tér mögötti, közel 7 hektáros területen fekszik. Magában foglal hét hatalmas irodaházat, valamint a 2025 őszén megnyitott Zenit Corso üzletközpontot.

Magyar Péter azt mondta, hogy jogi és pénzügyi átvilágítás során a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő számos szerződésszegést állapított meg. „A zárási feltételek közel fele nem teljesült. Az ingatlanokat továbbra is terhelte a zuglói önkormányzat elővásárlási joga, pedig a szerződés szerint ezt a terhet a zárás előtt töröltetni kellett volna. Ezért most elállunk a szerződéstől” - mondta a miniszterelnök.