Bocsánatot kért a pétervásárai pap, aki prédikációjában Magyar Pétert és a Tiszát kritizálta

Kiss János, a Tisza Párt országgyűlési képviselője a parlamentben olvasta fel annak a katolikus papnak a bocsánatkérését, aki vasárnapi pétervásárai prédikációjában Magyar Pétert, a kormányt és Kiss Jánost kritizálta. A híveknek kiküldött bocsánatkérés így szólt:

„Visszahallgattam az elmúlt vasárnapi prédikációmat. Sajnálom, hogy a szavaimmal megbántottam másokat. A szavaim alkalmasak voltak arra, hogy a helyi közösségekben és az egyházközösségben megosztottságot okozzanak, ezért bocsánatot kérek mindenkitől, akiket a szavaimmal megsértettem.”

A prédikációról augusztus 25-én posztolt Kiss János. Akkor azt írta, ő maga nem hívő ember, de értesült „Robi atya” szentmisének álcázott sajátos produkciójáról:

„A hívek előtt tartott szent (?) beszédében a TISZA közösségét, a miniszterelnököt, a kormányt, annak intézkedéseit gyalázta, a TISZA politikáját és a körzet megválasztott országgyűlési képviselőjét állította pellengérre, valótlanságokat és hazugságokat is állítva. Mindezt mesterkélten teátrális, felháborodott, ingerült stílusban, mely mind tartalmát, mind előadásmódját tekintve alkalmas volt egy pontosan meghatározható közösség, társadalmi csoport elleni uszításra, megbélyegzésre, gyűlöletkeltésre, hergelésre.”

A fideszes sajtó a poszt után azzal támadta Kisst, hogy „frontális támadást indított a katolikus egyház ellen”, mert közösség elleni bűncselekménnyel vádolta az atyát, és a büntető törvénykönyv vonatkozó passzusait emlegette.

A parlament csütörtöki plenáris ülésén Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője is megszólalt a témában. Azt mondta, Kiss számonkérte a papot, amiért ő kérdéseket tett fel, és szerinte a Tisza meg akarja félemlíteni az egyházakat és az egyházi személyeket, és virtuális lincseléssel akarja elhallgattatni őket.