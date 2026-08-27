Magyar Péter nyuszimotoros példán keresztül magyarázta el a Parlamentben, hogy mi a különbség a rosszcsont óvodások és az ellenzéki politikusok között

Bő félórás napirend előtti Magyar Péter-felszólalással kezdődött az Országgyűlés csütörtöki-pénteki ülése. A miniszterelnök nagy lélegzetű előadása kétosztatú volt, amennyiben egyrészt méltatta mindazok teljesítményét, akik hozzájárultak a sosem látott energiaválság legyőzéséhez, másrészt kritikát fogalmazott meg azokkal szemben, akik nyaralni mentek ahelyett, hogy segítettek volna. Utóbbi csoportba elsősorban az ellenzéki politikusokat sorolta, több ízben is nyilvánvaló módon – pálinkával, Adriával, trombitafesztivállal – megpiszkálva az előző miniszterelnököt. Dicséretet kaptak ugyanakkor azok a magyar emberek is, akik önként csökkentették az energiafogyasztásukat a legnehezebb időkben, anélkül, hogy bárki is erre kényszerítették volna őket.

A beszédből többek között megtudtuk:

A hősök akkor születnek, amikor szükség van rájuk.

Ilyen az, amikor egy ország összefog, a válságkezelés sikere egész Magyarország sikere.

Hasonló léptékű beavatkozás, mint a paksi atomerőműnél, ezen a területen évtizedek óta nem volt.

A politikusok dolga, hogy ne próbáljanak okosabbnak lenni a szakembereknél, és hogy idejében hozzák meg a döntéseket.

Az ellenzéktől nem segítség érkezett, hanem riogatás, álhírek, hazudozás.

Álhírekből nem lehet megawattokat előállítani.

Két Magyarország volt, az egyik beszélt, a másik dolgozott.

Magyarország sokkal erősebb, mint amilyennek néha saját magunkat látjuk.

Ezt a történetet egyszer talán a történelemkönyvekbe is beleírják majd.

Magyar Péter a Parlamentben, 2026. augusztus 27-én Fotó: Németh Dániel/444

Viszont ilyen helyzet még egyszer nem érhet minket felkészületlenül, a továbbiakban az ismert körülmények és tendenciák miatt hasonló nyarakra kell számítani, ezért kezdődik Magyarország vízügyi és energetikai alkalmazkodásának új korszaka. Ebből kifolyólag, közölte Magyar Péter, ősszel jön az új klímatörvény, új szabályai lesznek a vízgazdálkodásnak, felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrát, a tartalék rendszereket, fontos beruházások indulnak.

Összességében lesznek még nehéz nyarak, de ha kell, akkor is helyt fogunk állni.

A miniszterelnök mondandójára reagáló frakcióvezetők ugyancsak megdicsérték a magyar embereket, a kormányt viszont nem dicsérték meg. Toroczkai László (Mi Hazánk) és Rétvári Bence (KDNP) szerint tízmilliárdokat vesztettünk Magyar Péter késlekedése miatt, Bóka János (Fidesz) meg azt mondta, az elkövetkezendőkben rendszeresen lesznek ilyen felszólalások, hiszen a kormány inkompetens. Rétvári szerint ráadásul Magyar Péter volt a legnagyobb rémhírterjesztő, amikor bemondta, hogy fix, hogy mindenestül le kell állítani Paksot, és lám, mégsem kellett. Arról nem is beszélve – ezt Toroczkai is forszírozta –, hogy az ellenzék hamarabb javasolta a fenékküszöböt és a bárkasüllyesztést, de akkor le lettek hurrogva.

Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője Fotó: Németh Dániel/444

Viszontválaszában jött idegbe először Magyar Péter, mondván, de igenis közel jártak Paks leállításához, millimétereken és a szakemberek, munkások, polgárok erőfeszítésein múlt, hogy nem kellett bekövetkeznie. A miniszterelnök külön is kiemelte a hihetetlenül vastag, 500 méter hosszú acélsodronyokat, amelyekkel a bárkákat rögzítették. Mindemellett hazudozással és tolvajlással vádolta az ellenzéket, ebből az alkalomból a covid elleni védekezés, a sok milliárd forintért fölöslegesen beszerzett lélegeztetőgépek, valamint a sokat emlegetett nyuszimotorgate is előkerült.

A kormányfő innen indulva – apróbb logikai ugrást alkalmazva – elmagyarázta, hogy mi a különbség a rosszcsont óvodások és az ellenzéki képviselők között. Eszerint a rosszcsont óvodások nem lopják el a nyuszimotort, hanem ráülnek, sőt: belőlük később rendes ember lesz, az ellenzékből azonban nem lesz semmi se.

Ide tartozik még, hogy egy órával később Pócs János (Fidesz) személyes érintettség miatt kikérte magának, hogy nyuszimotortolvajnak nevezzék, és kilátásba helyezte, hogy bepereli a miniszterelnököt. Azt is mondta, hogy Magyar azért támadja őket így, mert a gyerekkori szeretethiányát kompenzálja, és azt is, hogy sajnálja a miniszterelnök gyerekeit. Aki ettől másodjára még inkább idegbe jött, mondván, azt aztán tényleg nem köteles elviselni, hogy a gyerekeit vegzálják, és aki közpénzen nyuszimotorokkal kampányol, az igenis tolvaj. Mondott volna még mást is, de a házelnök megvonta tőle a szót, mert lejárt az időkerete, és a tárgytól is eltért.

Szűcs Gábor, a Fidesz frakcióvezető-helyettese Fotó: Németh Dániel/444

Az energiaválságos blokk és e között a kulminációs pont között még egy fontosabb téma volt napirenden napirend előtt: az augusztus 20-ai budapesti ünnepségek kontextusa. Ezt először Toroczkai László hozta elő, de mások is csatlakoztak, így az exmegafonos Szűcs Gábor. (Témába vágó cikkeink a 4 milliárdos alaphírrel, Hadházy Ákos exképviselő olvasatával, a Belügyminisztérium által indított vizsgálattal és a Hardrock Kft.-s Besnyő Dániel reakciójával a linkekre kattintva olvashatók.)

Új elem itt nem hangzott el, míg Magyar Péter a vonatkozó válaszaiban – ilyenből ugye több is volt – részint arra hivatkozott, hogy a 4 milliárdos költségvetés negyede-ötöde volt a tavalyinak, a műsor minősége ellenben sokszorosa, emellett azzal érvelt, hogy a BM vizsgálata mindenre fényt derít. Az előző kormány idején persze fel sem merülhetett, hogy hasonló vizsgálatok induljanak, tette szóvá.