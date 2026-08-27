Mezítlábas aurafarmolás a Dunában, lankadatlan Paksposzting – így influenszerkedte át Magyar Péter a válságot

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Szerdán a Paksi Atomerőmű energiatermelése végre visszatérhetett az eredeti, kétezer megawattos szintre az utolsó turbina visszakapcsolásával. Ezzel véget ér a majd’ egy hónapig tartó válsághelyzet, amikor a Duna alacsony vízállása miatt több turbinát is le kellett állítani, csökkentve ezzel Magyarország legfontosabb energiaforrásának kapacitását. Az erőmű helyzetének viszonylag gyors rendezése nem sikerülhetett volna az önkéntesek, honvédek, adományozók, valamint a máshogy besegítők munkája nélkül: az elmúlt hetek folyamán tényleg megfeszített, áldozatos meló folyt az erőmű környékén. Arról, hogy ezt a paksiak hogyan élték meg, a 444 is helyszíni riportban számolt be.

Nem mellesleg ez volt az első jelentősebb válsághelyzet, amit a Tiszának kormánypártként, Magyar Péternek pedig miniszterelnökként kellett kezelnie. A rutinos facebookhuszár Magyar pedig ismét nem felejtette el, hogy nem elég jónak lenni, hanem jónak is kell látszani: ennek szellemében az erőmű termelésének első, július 29-i korlátozása óta valósággal letarolta követőit a lankadatlan, konstans Paksposztinggal. Az elmúlt 27 nap során a miniszterelnök összes posztjának több mint fele szólt az erőműről, ráadásul rengeteg, előre feltöltött videóban, valamint élő bejelentkezésben is folyamatosan számolt be az aktuális helyzetről – akár hírértékű volt az, akár nem.

A miniszterelnök úgy uralta a narratívát, ahogy Szauron Mordort. Semmi sem maradt rejtve mindent látó szeme elől, kis túlzással két szeget nem lehetett beverni anélkül a fenékküszöbbe, hogy azt ne konvertálja kormánykommunikációvá. Az eredmény számokban: