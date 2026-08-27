Orbán még mindig Horvátországban nyaral, ezúttal Korčula szigetén fotózták le

ÉLET

Orbán Viktort szerdán a horvátországi Korčula szigetén, egy Vela Luka-i étteremben fényképezték le. A dnevik.hr által publikált képen a volt miniszterelnök fehér ingben ül az asztalnál.

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Orbán idén augusztusban több helyen is megfordult az egykori Jugoszlávia területén. A hónap elején a szerbiai trombitafesztiválon mulatozott, ekkor készült a legendás felvétel, amin lehúz egy rakiját.

Augusztus 16-án Opatijában/Abbáziában Rogán Antal és Schmidt Mária társaságában sétálgatott, majd pár nappal később Vis szigetén fotózták le vejével, Tiborcz Istvánnal és fiával, Orbán Gáspárral. Augusztus 24-én pedig egy jachton, félmeztelenül fényképezték le.

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A hét elején még Opatijában látták Rogán Antal és Schmidt Mária társaságában, most egy Split közelében lévő szigeten készültek felvételek a volt miniszterelnökről, fiáról és vejéről.

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