Orbán még mindig Horvátországban nyaral, ezúttal Korčula szigetén fotózták le

Orbán Viktort szerdán a horvátországi Korčula szigetén, egy Vela Luka-i étteremben fényképezték le. A dnevik.hr által publikált képen a volt miniszterelnök fehér ingben ül az asztalnál.

Orbán idén augusztusban több helyen is megfordult az egykori Jugoszlávia területén. A hónap elején a szerbiai trombitafesztiválon mulatozott, ekkor készült a legendás felvétel, amin lehúz egy rakiját.

Augusztus 16-án Opatijában/Abbáziában Rogán Antal és Schmidt Mária társaságában sétálgatott, majd pár nappal később Vis szigetén fotózták le vejével, Tiborcz Istvánnal és fiával, Orbán Gáspárral. Augusztus 24-én pedig egy jachton, félmeztelenül fényképezték le.