Romanowski volt pártja szerint egy magyarországi kolostorban is keresték a körözött lengyel politikust, akinek Magyar Péter megválasztása után nyoma veszett

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„Friss hírünk: úgy tudjuk, nemrég egy magyarországi kolostort is átkutattak Romanowski után”

– írta a Suwerenna Polska X-fiókja augusztus 12-én, miközben a mainstream sajtóban felröppent a hír, hogy a volt lengyel igazságügyminiszter-helyettes, aki ellen 2024 óta európai elfogatóparancs van érvényben, az orosz bábállamként számon tartott Transznyisztriában lehet.

A körözött politikus tartózkodási helye azután vált kérdésessé, hogy a Fidesz elvesztette az április 12-i választást Magyarországon. Az előző kormány ugyanis Romanowskinak és egykori főnökének, Zbigniew Ziobrónak politikai menedékjogot, illetve állást és lakhatást is biztosított, Magyar Péter azonban megválasztása után egyértelművé tette, hogy Magyarország nem lehet „a nemzetközileg körözött bűnözők búvóhelye”, és azt ígérte, kiadják azokat, akik ellen más uniós országokban eljárás folyik.

Romanowski slopagandája a magyar választások előtt. Forrás: Facebook

Míg Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi minisztert május közepén már az Egyesült Államokban fotózták le, Romanowski pontos tartózkodási helye azóta is ismeretlen.

A lengyel Newsweek szerint Romanowski utoljára május közepén jelentkezett az X-en, ahol az „arcátlan törvénytelenség, elnyomás és megfélemlítés” ellenére is „Lengyelországért folytatott harcot” ígért. Ezután hónapokra eltűnt a nyilvánosság elől, mígnem augusztusban Moldovából érkezett az első konkrét nyom a hollétéről, de felmerült a gyanú, hogy ez is csupán megtévesztés lehet.