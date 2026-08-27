Szijjártó elállt a Telex elleni perétől

Szijjártó Péter visszavonta a keresetét a Telexszel szemben indított perében – jelentette be a lap.

Az akkori külgazdasági és külügyminiszter tavasszal, a Samsung-ügyet kirobbantó cikkük megjelenése után indított pert, de a bíróság kedden megszüntette az erről szóló eljárást, így Szijjártónak 825 500 forint perköltséget kell fizetnie a Telexnek, míg a bíróságnak 3150 forint kereseti illetékkel tartozik.

A Samsung és a gyárat ellenőrző kormányhivatal is azt állította, hogy a Telex valótlanságokat írt, de a cikkben szereplő konkrét állításokat részleteiben nem cáfolták, és helyreigazítási kérelmet sem adtak be, Szijjártó viszont másnap közölte, hogy feljelenti a Telexet, majd többször azt mondta, hogy „a bíróságon találkozunk”. Ekkor egyébként még nem tett feljelentést, csak egy helyreigazítási kérelmet adott be, amiben a cikk két mondatát kifogásolta, de a kérelmét a Telex elutasította.

Szijjártó Péter a budapesti ukrán nagykövetség előtti tüntetésen 2026. március 6-án Fotó: Isza Ferenc/AFP

Ezután személyiségi jogi pert indított, a Telex pedig előterjesztést tett Szijjártó Péter és Rogán Antal bírósági meghallgatására. Szijjártó július 15-én bejelentette, hogy otthagyja a parlamentet és munkát vállal a kínai BYD-nél (aminek külügyminiszterként ő nyújtott milliárdos állami támogatásokat), másnap pedig elállt a Telexszel szembeni keresetétől.