Szijjártó elállt a Telex elleni perétől

Szijjártó Péter visszavonta a keresetét a Telexszel szemben indított perében – jelentette be a lap.
Az akkori külgazdasági és külügyminiszter tavasszal, a Samsung-ügyet kirobbantó cikkük megjelenése után indított pert, de a bíróság kedden megszüntette az erről szóló eljárást, így Szijjártónak 825 500 forint perköltséget kell fizetnie a Telexnek, míg a bíróságnak 3150 forint kereseti illetékkel tartozik.
A Samsung és a gyárat ellenőrző kormányhivatal is azt állította, hogy a Telex valótlanságokat írt, de a cikkben szereplő konkrét állításokat részleteiben nem cáfolták, és helyreigazítási kérelmet sem adtak be, Szijjártó viszont másnap közölte, hogy feljelenti a Telexet, majd többször azt mondta, hogy „a bíróságon találkozunk”. Ekkor egyébként még nem tett feljelentést, csak egy helyreigazítási kérelmet adott be, amiben a cikk két mondatát kifogásolta, de a kérelmét a Telex elutasította.
Ezután személyiségi jogi pert indított, a Telex pedig előterjesztést tett Szijjártó Péter és Rogán Antal bírósági meghallgatására. Szijjártó július 15-én bejelentette, hogy otthagyja a parlamentet és munkát vállal a kínai BYD-nél (aminek külügyminiszterként ő nyújtott milliárdos állami támogatásokat), másnap pedig elállt a Telexszel szembeni keresetétől.
Hétfő reggel jelent meg a Telex cikke arról, hogy a gödi Samsung rengeteg dolgozóját teszi ki mérgező, rákkeltő vegyi anyagok belégzésének, az erről szóló titkosszolgálati jelentést a kormány tárgyalta, de végül nem tettek semmit. Az ügy egyik főszereplője Szijjártó Péter, aki állítólag a gyár mellett lobbizott. A miniszter csak kedden kezdett arról beszélni, hogy ez hazugság.
Mindezek mellé még „hatalmas anyagi támogatást” is ígért a kínai cégnek az Orbán-kormány külgazdasági és külügyminisztériuma.