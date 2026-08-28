Tordai Bence: Nyomozás indul a 80 milliárdos hűtlen kezelés miatt Paks 2 tőkeemelési ügyében

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája (NNI) nyomozást rendelt el a Paks 2 atomerőmű finanszírozása körüli, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanúja miatt, Tordai Bence volt országgyűlési képviselő (és egy nem közszereplő magánszemély) feljelentései alapján.

Tordai Bence az Országházban 2024. november 12-én. Fotó: Németh Dániel/444

A hírt Tordai közölte a Facebookon csütörtök este, hozzátéve, hogy az ilyen bűncselekmények miatt kiszabható büntetés 5-10 év szabadságvesztés. Ez az első eset, hogy a nyomozó hatóság ténylegesen vizsgálat alá vonja azt a mintegy 80 milliárd forintos tranzakciót, amellyel az Orbán-kormány tavaly decemberben – uniós jogszabályba ütköző módon – pénzt juttatott az orosz fővállalkozónak.

Az Európai Unió Bírósága 2025. szeptember 11-i, jogerős ítéletével megsemmisítette az Európai Bizottság 2017-es határozatát, amellyel az uniós testület jóváhagyta a Paks 2 beruházáshoz nyújtott magyar állami támogatást. A luxembourgi döntés következtében tavaly szeptember óta a paksi bővítéshez uniós szempontból érvényes állami támogatási engedély nem áll fenn. Ennek ellenére a magyar állam 2025 decemberében – a Külgazdasági és Külügyminisztérium, illetve a Nemzetgazdasági Minisztérium jóváhagyásával – 79 633 739 000 forint értékű tőkeemelést hajtott végre a Paks II. Atomerőmű Zrt.-ben, amelyet a társaság az orosz fővállalkozónak, az Atomsztrojexportnak (ASE JSC) utalt tovább. A pénzügyi teljesítésre 2025. december 27-ig, még az év vége előtt sor került.

Az ügyben Tordai először 2026 januárjában tett feljelentést hűtlen kezelés gyanúja miatt a Fővárosi Főügyészségen. Az NNI akkor elutasította a feljelentést, arra hivatkozva, hogy az uniós jog szerinti végrehajtási tilalom állítólag nem lépett érvénybe, ezért – az akkori indoklás szerint – nem történt bűncselekmény. Tordai Bence 2026 májusában jogi szempontból megújított feljelentést tett ismeretlen tettesek ellen, amelyben Orbán Viktor korábbi miniszterelnök, Nagy Márton, Szijjártó Péter exminiszterek, valamint Magyar Levente korábbi miniszterhelyettes büntetőjogi felelősségének vizsgálatát is kezdeményezte.

Az NNI most viszont már megalapozottnak látja a gyanút, és nyomozást rendelt el az ügyben, ami Tordai szerint az első hatósági megerősítés arra, hogy a Paks 2-es decemberi tőkeemelés és oroszoknak való kiutalás jogilag megalapozottan vizsgálható hűtlen kezelésként.