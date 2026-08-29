Már több mint 600 halottja van a nepáli katasztrófának, miközben a szintén érintett Tibetben a kínai hatóságok csak hét halottról tudnak

Már 626 halottja van Nepálban a szerdai pusztító árvízeknek. Mivel a víz elmosta az érintett területeken az utakat és a hidakat, helikopterrel mentik a túlélőket az árvíz sújtotta régióból, de az elmúlt napok esőzései nehezítik ezeket a mentési munkálatokat. Ezreket sikerült eddig így kimenekíteni, akiket a villámárvíz elvágott az ország többi részétől.

Fotó: ARUN SANKAR/AFP

A szomszédos Indiában mindeközben hét holttestet emeletek ki Nepálon átfolyó folyókból. Mindannyiukat az áradások áldozatának tekintik.

A katasztrófa a jelek szerint Tibetben kezdődött, ott tőrt le egy óriási darab egy magasan fekvő gleccserből, ez okozta a villámárvízeket. Minden bizonnyal Tibetben is komoly pusztítást okozott az árvíz, a térségben több ezer ember él, de a kínai médiában egyelőre hét halottat emlegetnek, és alapvetően a mentőkakciókra fókuszáló pozitív kommunikációval igyekeznek elfedni a természeti katasztrófa valódi súlyát.

Fotó: MANAN VATSYAYANA/AFP

Tibet az 1950-es évek óta kínai fennhatóság alatt van, és a kommunista állam egyik legszigorúbban ellenőrzött régiójának számít. A szomszédos Nepállal ellentétben Tibetbe csak kontrollált körülmények között léphetnek be újságírók, a tüntetéseket erőszakkal elfojtják. Mindez megnehezíti, hogy hiteles képet kapjon a külvilág arról, mekkora pusztítást okozott ott a katasztrófa.

Fotó: ARUN SANKAR/AFP

A nepáli rendőrség szerint az ő oldalukon a több mint hatszáz halotton felül 2400 embert tartanak eltűntként számon az árvízzel összefüggésben. Ez a tegnapi, kétezernél valamivel alacsonyabb számhoz képest jelentős ugrás, ugyanakkor jelenleg úgy tűnik, újabb árvízre nem kell számítani. (via BBC, ORF)