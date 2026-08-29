Tovább folytatja a kormány a kekvák beszántását, elveszik az oktatási feladatokat a Mathias Corvinus Collegium Alapítványtól

A Nemzeti Tehetség Központ veszi át az MCC-t fenntartó Mathias Corvinus Collegium Alapítvány oktatással és művelődéssel összefüggő feladatait. Az ezt szabályozó kormányrendelet augusztus 31-án lép hatályba.

A nem felsőoktatási kekvák megszüntetése után ezek a feladatok az oktatási és a szociális miniszterhez kerültek megosztva, most mindet megkapja a Nemzeti Tehetség Központ.

Ezek a feladatok kerülnek egy kézbe Fotó: Magyar Közlöny

A feladatok ellátásával összefüggő munkaviszonyokat és szerződéseket is átveszik.

A Fidesznek ennek a kekvának a beszántása fájhat a legjobban. Az általa fenntartott MCC-t hosszú évek óta építgették, ez lett a Fidesz ideológiai hátországának legfontosabb intézménye, de ez alá tartozott a Libri-Bookline és a Mandiner is. Az MCC maga elvileg folytathatja a működést, hiszen a kekva-rendszer előtt jött létre, de kérdés, hogy milyen feladatokat végez majd, ha a tehetséggondozás átkerül a Nemzeti Tehetség Központhoz.

Egy másik kormányrendelettel a Schmidt Mária-féle Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Alapítvány, és a fideszes ideológiát támogató pénzosztásban jeleskedő Batthány Lajos Alapítvány feladatait is szabályozták.

Fotó: Németh Dániel/444

A történelemkutatással és értékmegőrzéssel összefüggő feladatokat a Kulturális Vagyonkezelő Kft. veszi át, szintén augusztus 31-től. Magyar Péter pár napja bejelentette, az Áder János-féle Kék Bolygó Alapítvány feladatait is átveszi az állam. Áder alapítványa bírósághoz fordul.