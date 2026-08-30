Csak szeptemberre tudja biztosítani a közétkeztetést a kiskirálykodó zebegényi polgármester

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Zebegényben nincs elfogadott zárszámadás, így a Magyar Államkincstár nem utalhat pénzt az önkormányzatnak.

Veszélybe került az új tanévben a közétkeztetés, egyelőre csak a szeptember biztosított.

A képviselő-testület nagy többsége időközi választást akar, mert elegük van a 2024-ben megválasztott polgármester költségvetési pénzekhez való hozzáállásából.

„Zebegényben a kérdés már nem az, hogy lehet-e tököt faragni a főtéren, vagy a településre betévedő éhező és szomjazó vadakat etikus e kilőni, hanem az, hogy szeptember 1-jén lesz-e miből és lesz e, aki megfőzi a gyerekek ebédjét" – írták kétségbeesett helyi lakosok.

Nincs zárszámadás, nincs pénz

Épp a napokban írtunk tényfeltáró cikket arról, hogy hosszú hónapok óta tart a háborúság Ferenczy Ernő polgármester és a képviselő-testület tagjai között. A település képviselőinek többsége nem fogadta el a 2025-ös zárszámadást, mert szerintük az önkormányzat Ferenczy által „kreatívan kezelt” költségvetése tavaly úgy lépte túl közel 100 millió forinttal az eredetileg dologi kiadásokra tervezett 145 millió forintos kiadási oldalt, hogy ahhoz a testület nem járult hozzá, nem szavazott a költségvetés módosításáról. Magyarán: a képviselők nem akarnak asszisztálni, és adott esetben büntetőjogi felelősséget vállalni egy szerintük felelőtlen gazdálkodás miatt.

Zárszámadás híján Zebegény működési és pénzügyi válságba került. Ennek számos jele van, a legfrissebb, így, a tanév kezdete előtt az, hogy veszélybe került a zebegényi óvodások és iskolások közétkeztetése.