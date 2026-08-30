Csak szeptemberre tudja biztosítani a közétkeztetést a kiskirálykodó zebegényi polgármester

„Zebegényben a kérdés már nem az, hogy lehet-e tököt faragni a főtéren, vagy a településre betévedő éhező és szomjazó vadakat etikus e kilőni, hanem az, hogy szeptember 1-jén lesz-e miből és lesz e, aki megfőzi a gyerekek ebédjét" – írták kétségbeesett helyi lakosok.
Épp a napokban írtunk tényfeltáró cikket arról, hogy hosszú hónapok óta tart a háborúság Ferenczy Ernő polgármester és a képviselő-testület tagjai között. A település képviselőinek többsége nem fogadta el a 2025-ös zárszámadást, mert szerintük az önkormányzat Ferenczy által „kreatívan kezelt” költségvetése tavaly úgy lépte túl közel 100 millió forinttal az eredetileg dologi kiadásokra tervezett 145 millió forintos kiadási oldalt, hogy ahhoz a testület nem járult hozzá, nem szavazott a költségvetés módosításáról. Magyarán: a képviselők nem akarnak asszisztálni, és adott esetben büntetőjogi felelősséget vállalni egy szerintük felelőtlen gazdálkodás miatt.
Zárszámadás híján Zebegény működési és pénzügyi válságba került. Ennek számos jele van, a legfrissebb, így, a tanév kezdete előtt az, hogy veszélybe került a zebegényi óvodások és iskolások közétkeztetése.
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Azt mondta a 444-nek, hogy mikor kiderült, hogy ingyen kellene dolgoznia, nem kötötték meg a szerződést. A polgámester meg azt, hogy „Miért kell magának állandóan a sz..t kevernie?"
„Zebegény nem Halloween-falu, és nem is lesz az. Ez a mi rendünk, a mi Zebegényünk” - deklarálta Ferenczy Ernő, és betiltotta a délutáni közösségi programot.
Ferenczy Ernő korábban a „haláltököket" betiltó különcként szerzett magának országos hírnevet, de pályaképe több elemében máshol is ismerős lehet: saját cégeinek behúzott EU-s pályázatok, falusi szálláshelyek építése, vagyonnyilatkozati trükközések. A függetlennek hívott polgármester egy közpénzzel kitömött alapítványon keresztül kötődik Rétvári Bence köreihez is.