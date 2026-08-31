Borízű hang #283: Lányok, láttatok már kokainozó majmot? [rövid verzió]

Amerikának elgurult a gyógyszere, Kína eljött az európai iparért – Orbán Krisztián a formálódó új gazdasági világrendről

Európa és Németország egyelőre tehetetlenül szemléli, hogy Kína teljesen kiszorítja a legfontosabb iparágakból. Már a német autóipar is feladta. De meddig folytatható komoly konfliktus nélkül ez az agresszív terjeszkedés? Megtanul-e Kína végre olyan üzletet kötni, amiben nem csak ő jár jól?