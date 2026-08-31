Borízű hang #283: Lányok, láttatok már kokainozó majmot? [rövid verzió]

podcast

Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogy tudod meghallgatni a teljes adást.

Generációkon átívelő, korszakhatárt kijelölő műsorunk bravúros visszatérés után műfajteremtőbb, mint valaha.

  • 00:00 Tartalomjegyzék. Itt a jó vancouveri fentanil! Amikor a Mötley Crüe viszkit lőtt be a Silver Jews pedig elszívta a fentaniltapaszok maradékát.
  • 04:11 Bede Márton bemutatja a fentanil foldot. Akkor már inkább a fentanil. Pride-tűzoltás Vancouverben. A furryk csodálatos világa.
  • 08:36 Olcsó sör Vancouverben. A végtelen kanadai természet. Orca és okra. Uj Péter találkozása a masgouffal.
  • 14:26 Érdekességek a Csendes-óceán partjáról. A hínárerdők. A marihuána hatása a kanadai boltosok kreativitására. Mit tegyünk, ha farkassal találkozunk?
  • 20:39 Lakóautózás Vancouver Islanden. Class C motorhome. Vegyivécé-ürítés. Az utolsó pillanatos bookingfoglalások bökkenői.
  • 27:36 Horvát kempingtrendek. Az egymillió dolláros lakóautó. Szerbhiány Horvátországban. A lakóautók slideoutja.
  • 33:14 A dropstitch technológia forradalma. Horrorárak a foilboard-piacon.
  • 38:40 Vitorlázás az Adrián. Ismét előbújtak a szigetszakértők
  • 41:13 Auchan a pokolban, pokol az Auchanban. A Zabka, a Tom Market és a Plodine.
  • 45:42 Uj Péter a budaörsi Auchan zöldségespultjánál. NEM VOLT PARADICSOM!!!!
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