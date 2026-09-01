Az amerikai Duna Asphalt, egy 30 millió dolláros tengerparti villa és a kettőt összekötő lobbista, aki Szíjj Lászlónak is dolgozik

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  • Szamosfalvi József amerikai–magyar üzletember, aki a Fidesz-kormánynak és a Duna Aszfaltnak is adott tanácsot.
  • Egy csaknem 30 millió dolláros floridai luxusvilla megvásárlásakor ő képviselte a rejtőzködő európai vevőt.
  • A Szamosfalvihoz köthető amerikai cégek között felbukkan egy Duna Asphalt TX és egy Duna Asphalt USA Management nevű vállalkozás is.
  • A villa körüli céghálót és az amerikai Duna Asphalt körüli céghálót menedzselő cégek nevei kísértetiesen hasonlítanak egymáshoz.
  • A Szíjj Lászlóhoz köthető ismert magángépek rendszeresen repülnek a villa közelébe.

2022 júniusában egy rejtélyes vevő megvásárolt egy floridai csodavillát 28,5 millió dollárért, ez akkori árfolyamon durván 10,5 milliárd forintot jelentett. A vételár kontextusba helyezéséhez talán annyi is elég, hogy amikor Lionel Messi 2023-ban Miamiba igazolt, beérte egy Fort Lauderdale-ben vett 10,75 millió dolláros házzal.

A 28,5 millió dolláros ár a diszkréciónak is csúnyán betett, több ingatlanos szaklapban külön cikkben emlékeztek meg az ügyletről. Olyan hangzatos címek alatt, mint például: Elkelt a vízparti megavilla 28,5 millió dollárért, ami új rekord Broward megyében.

Fotó: Daniel Petroni

A ház 2020-ban épült, a magát a világ „jachtfővárosának” nevező Fort Lauderdale-ben van, a Sagamore Cove nevű, nagyközönségtől elzárt lakóközösség területén. A környék egyik legfőbb vonzereje, hogy kifejezetten nagy merülésű jachtoknak kialakított csatornák kötik össze Florida legfőbb vízi útjával és az óceánnal.

150 millió forint éves adó

A telek vízparti, az épület kb. 1300 négyzetméteres, 7 hálószoba és 11 fürdőszoba van benne. Tartozik még hozzá többek közt játékszoba, moziterem, borospince, vendégház, konditerem, wellnessrészleg, úszómedence, hajólift. A méreteket elég jól érzékelteti, hogy a nappali egyik sarkában egy veterán autó parkol szobadíszként. Az ingatlanadó és helyi adók összesen kb. 450 ezer dollárra rúgnak évente (ez nagyjából 150 millió forint).

Forrás

A cikkekből az is kiderült, hogy a vásárló Európából érkezett, nagyon szerette volna megőrizni az inkognitóját, és hogy készpénzes ajánlatot tett az ingatlanra.

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