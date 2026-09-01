Az Egyesült Államok újabb csapásokat mért Iránra

Az amerikai hadsereg kedden újabb támadásokat indított az Iszlám Forradalmi Gárda iráni célpontjai ellen – írja a CNN az Egyesült Államok Központi Parancsnokságának (CENTCOM) közlése alapján.

A CENTCOM szerint a csapásokkal Irán közelmúltbeli támadási kísérleteire válaszoltak. Az iráni erők a Hormuzi-szorosban közlekedő kereskedelmi hajókat és a térségben állomásozó amerikai katonákat próbálták megtámadni. Az amerikai hadművelet keleti parti idő szerint kedden délben kezdődött.

A kép illusztráció. Fotó: PENNY COLLINS/NurPhoto via AFP

Az újabb támadások azután következtek be, hogy az Egyesült Államok és Irán egy hónap szünet után először támadta egymást közvetlenül. Washington ez idő alatt elsősorban gazdasági nyomással próbálta gyengíteni Iránt, most azonban ismét katonai erőhöz nyúlt.

Vasárnaptól hétfőig Washington iráni rakétaindító állásokat támadott a Larak-szigeten, mert állítása szerint Irán tengeri aknákat próbált telepíteni a Hormuzi-szorosba. Teherán válaszul Jordániában és az Egyesült Arab Emírségekben található amerikai katonai célpontok felé indított rakétákat.

A világ egyik legfontosabb hajózási útvonalának számító Hormuzi-szoros az elmúlt hónapokban a térségbeli konfliktus egyik központi helyszínévé vált. Donald Trump néhány nappal ezelőtt még azt mondta, hogy a szorost megtisztították az aknáktól, hétfőn pedig arról beszélt, hogy az Egyesült Államok további iráni katonai fellépése „nagyon korlátozott” lesz.

Trump ugyanakkor azt is jelezte, hogy Washington kész újabb csapásokra.

„A haditengerészetüknek vége. A légierőjüknek vége. A megfigyelőberendezéseik szinte teljesen megsemmisültek”

– mondta az Ovális Irodában. Hozzátette: „Ez nem jelenti azt, hogy nem fogunk odacsapni nekik. Majd meglátjuk, mi történik.”

Az amerikai elnök szerint a Hormuzi-szoros „rendkívül jó állapotban” van, és sok hajó közlekedik rajta. A hajóforgalmi adatok ugyanakkor azt mutatják, hogy a forgalom továbbra is jelentősen elmarad a háború előtti szinttől.

Trump arról is beszélt, hogy szerinte jelenleg még Iránban sem egyértelmű, ki irányítja az országot:

„Tényleg nem hiszem, hogy tudják, ki a vezetőjük”

Az amerikai–iráni csapásváltás a piacokat is megmozgatta: hétfőn a világpiaci olajárak csaknem 3 százalékkal emelkedtek, az amerikai részvényindexek pedig estek.