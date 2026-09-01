Bodor Ádám lett a BKK új vezérigazgatója

Karácsony Gergely főpolgármester szeptember 1-jei hatállyal Bodor Ádámot nevezte ki a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatójának – közölte kedden a BKK.

Bodor Ádám, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) mobilitási vezérigazgató-helyettese az M4-es metró Rákóczi téri állomásánál tartott sajtótájékoztatón 2026. április 22-én. Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

Bodor nem kívülről érkezik a cég élére: 2020 végén aktív és mikromobilitásért felelős szakértőként csatlakozott a BKK-hoz, 2021 áprilisától pedig a Mobilitásfejlesztés Igazgatóságot vezette. 2025 áprilisában mobilitási vezérigazgató-helyettessé nevezték ki, később pedig a BKK igazgatóságának elnökévé választották. A vezérigazgató-helyettes Válóczi István lesz, aki emellett továbbra is a Budapest Közút Zrt. mérnökigazgatójaként dolgozik. A BKK közleménye szerint a vezetőváltás célja a folytonosság biztosítása és a cég előtt álló feladatok hatékony ellátása.

Walter Katalin, a BKK korábbi vezérigazgatója tavaly májusban mondott fel, miután eredménytelennek nyilvánították a posztjára kiírt fővárosi pályázatot. Walter döntését azzal indokolta, hogy a közgyűlésben zajló politikai játszmák miatt „szertefoszlott minden illúziója” arról, hogy érdemben folytatható a szakmai munka; azt ugyanakkor visszautasította, hogy a BKK körüli botrányok miatt távozott volna. (MTI)