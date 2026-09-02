A Magyarországra visszatérő Schiff András díszdoktori oklevelet kapott a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemtől

A Londonban élő zongoraművész, Schiff András 2012 óta nem járt a szülőföldjén, nyilvánosan elítélte Orbán Viktor rendszerét, és bejelentette, hogy amíg ő a miniszterelnök, nem lép magyar földre. Az áprilisi választás után ilyen akadály már nincsen, így csütörtökön 16 év után először lép fel Magyarországon, a Zeneakadémia nagytermében.

Schiff a fellépése előtti napon átvette díszdoktori oklevelét Farkas Gábortól, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektorától a budapesti intézményben.

Schiff András zongoraművész, miután átvette díszdoktori oklevelét Farkas Gábortól, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektorától a budapesti intézményben 2026. szeptember 2-án. Fotó: Kovács Márton/MTI/MTVA

Schiff András világhírű zongoraművész, karmester, pedagógus 1953-ban született Budapesten. A Zeneakadémia zongora szakán Kadosa Pál, Kurtág György és Rados Ferenc tanítványaként végzett, egy osztályban Kocsis Zoltánnal és Ránki Dezsővel. 1979-ben emigrált Magyarországról. Vicenza ad otthont 1999-ben alapított saját kamarazenekarának, a Cappella Andrea Barcának. Kitüntetései között szerepel a Nemzetközi Mozarteum Alapítvány aranyérme (2012), a Németországi Nagy Érdemkereszt csillaggal (2012), a Királyi Filharmonikus Társaság Aranymedálja (2013) és a londoni Királyi Zeneművészeti Főiskola (Royal College of Music) tiszteletbeli doktori címe (2018). 2014-ben a brit királynő a Knight Bachelor lovagi címet adományozta neki, 2022-ben Bach-éremmel tüntették ki, 2024-ben megkapta az Osztrák Tudományos és Művészeti Becsületkeresztet, valamint a Bösendorfer-gyűrűt.

Nemcsak az orbáni Magyarországot, hanem a putyini Oroszországot is bojkottálja, és tavaly bejelentette, hogy a trumpi Egyesült Államokban sem lép fel többé.