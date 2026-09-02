A Magyarországra visszatérő Schiff András díszdoktori oklevelet kapott a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemtől

ZENE

A Londonban élő zongoraművész, Schiff András 2012 óta nem járt a szülőföldjén, nyilvánosan elítélte Orbán Viktor rendszerét, és bejelentette, hogy amíg ő a miniszterelnök, nem lép magyar földre. Az áprilisi választás után ilyen akadály már nincsen, így csütörtökön 16 év után először lép fel Magyarországon, a Zeneakadémia nagytermében.

Schiff a fellépése előtti napon átvette díszdoktori oklevelét Farkas Gábortól, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektorától a budapesti intézményben.

Schiff András zongoraművész, miután átvette díszdoktori oklevelét Farkas Gábortól, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektorától a budapesti intézményben 2026. szeptember 2-án.
Fotó: Kovács Márton/MTI/MTVA

Schiff András világhírű zongoraművész, karmester, pedagógus 1953-ban született Budapesten. A Zeneakadémia zongora szakán Kadosa Pál, Kurtág György és Rados Ferenc tanítványaként végzett, egy osztályban Kocsis Zoltánnal és Ránki Dezsővel. 1979-ben emigrált Magyarországról. Vicenza ad otthont 1999-ben alapított saját kamarazenekarának, a Cappella Andrea Barcának. Kitüntetései között szerepel a Nemzetközi Mozarteum Alapítvány aranyérme (2012), a Németországi Nagy Érdemkereszt csillaggal (2012), a Királyi Filharmonikus Társaság Aranymedálja (2013) és a londoni Királyi Zeneművészeti Főiskola (Royal College of Music) tiszteletbeli doktori címe (2018). 2014-ben a brit királynő a Knight Bachelor lovagi címet adományozta neki, 2022-ben Bach-éremmel tüntették ki, 2024-ben megkapta az Osztrák Tudományos és Művészeti Becsületkeresztet, valamint a Bösendorfer-gyűrűt.

Nemcsak az orbáni Magyarországot, hanem a putyini Oroszországot is bojkottálja, és tavaly bejelentette, hogy a trumpi Egyesült Államokban sem lép fel többé.

ZENE farkas gábor schiff andrás Egyesült Államok oroszország Royal College of Music zeneakadémia Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Királyi Filharmonikus Társaság Bösendorfer-gyűrű orbán viktor Cappella Andrea Barca Osztrák Tudományos és Művészeti Becsületkereszt bach-érem Knight Bachelor Nemzetközi Mozarteum Alapítvány
Kapcsolódó cikkek

Schiff András zongoraművész nem lép fel többet Amerikában

Putyin Oroszországát és Orbán Magyarországát eddig is bojkottálta. „Orbán lenne az utolsó ember, akire példaképként gondolnék” - mondta most a New York Timesnak.

Szily László
MŰVÉSZET

Bach-éremmel tüntetik ki Sir Schiff Andrást

„Korszakalkotó Bach-interpretációi” elismeréseként.

Király András
KULTÚRA

Schiff András mától Sir Schiff András

II. Erzsébet lovagi címet adományozott a magyar zongoraművésznek. Daniel Day-Lewis is sir lett, Angelina Jolie pedig dame.

Herczeg Márk
kultúra