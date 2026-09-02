Csütörtök éjjel válnak nyilvánossá a kórházi fertőzések adatai

Csütörtök éjjel válik nyilvánossá a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal, ami a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) internetes oldaláról érhető majd el.

Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos a szerdai háttérbeszélgetésen azt mondta, ez a fajta adatközlés egy régóta várt és fontos állomás, reményeik szerint a nyilvános adatközlés segíti a kórházakat abban, hogy növekedjen a betegbiztonság és megtegyék az ehhez szükséges fejlesztéseket. Az első etapban az egészségügyi ellátással összefüggő járványok és a Clostridioides difficile-fertőzések adatai válnak majd nyilvánossá.

Az adatok nyilvánosságra hozataláról május végén jelent meg egy kormányhatározat, egy hónappal később pedig Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter már meg is kapta az anyagot arról, hogy hogyan lehet mérni és hitelesíteni az adatokat. A miniszter az egyik legfontosabb tényezőnek nevezte az átláthatóságot, és azt mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és nagyon magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak.