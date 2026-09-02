Hűtlen kezelés gyanújával nyomoz a rendőrség Orbán közösségi médiás szerződései miatt

bűnügy

Az ORFK megerősítette a Telexnek, hogy befogadta a Miniszterelnökség feljelentését, és hűtlen kezelés gyanúja miatt büntetőeljárást indított a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája Orbán Viktor közösségi médiás szerződései miatt. Ennél több információt viszont a nyomozás érdekeire hivatkozva nem közöltek.

A Miniszterelnökség feljelentést tett, miután átvizsgálták a volt miniszterelnök közösségi médiás megjelenéseiről kötött, összesen 4 milliárd forint közpénzt érintő legutóbbi szerződéseket. A közbeszerzési eljárás mellőzésével megbízott cég, a Triton Communications tulajdonosa az Orbán Viktor sajtótanácsadójaként ismert Kaminski Fanny.

Kaminski Fanny a sajtó kérdéseit hallgató Orbán Viktor mellett a veszprémi Pannon Egyetem előtt 2025. február 27-én.
Fotó: Kristóf Balázs/444

Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója a feljelentésre azt reagálta, Kaminskit és cégét „nyilvánvalóan politikai okokból támadják”. Kaminski pedig azt írta, hogy 24 órában rendelkezésre kellett állnia.

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