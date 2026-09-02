Trump most a kudarcai jelképét nevezné el saját magáról

Egy héttel azután, hogy a Kanada-ellenes kirohanásai közepette hivatalosan is átnevezte az Ontario-tavat America-tóra, és ebben a Googla Maps is szervilisen és azonnal követte, Donald Trump újra földrajzinév-bizottságot játszik: szerdai posztjában az Amerikai Egyesült Államok elnöke arról ír, vicceskedik, lamentál megítélés és ízlés szerint, hogy milyen jó lenne átnevezni a Hormuzi-szorost is.

Van is egy remek névjavaslata: miért ne lehetne a Hormuzi-szoros mostantól Trump-szoros?

Fotó: ATTA KENARE/AFP

Bár Trump egész második elnöksége rámehet arra, hogy különösebb külső kényszer nélkül belement egy, jelen állás szerint megnyerhetetlennek látszó közel-keleti háborúba Iránnal, és a meggondolatlansága globális jelképe ebben éppen az a Hormuzi-szoros lett, aminek a blokkolása az üzemanyagáraktól az amerikai félidős választásokon át a következő világgazdasági válságig elég sok mindenre lehet hatással, Trump erről az egészről úgy beszél, mint egy megnyert ügyről, ahol már csak az új, csillagos-sávos névtáblát kell kitenni az ajtóra.

„Most, hogy amerikai ellenőrzés alá került, nem kellene megváltoztatnunk a Hormuzi-szoros nevét TRUMP-SZOROSRA??? Ahogy maga Amerika, ez is „szexibb” lenne, mint valaha! Köszönöm, hogy figyelmet fordítanak erre a kérdésre”

- írja Trump a szintén saját magáról elnevezett közösségi oldalán, a Trump Social-ön.

Donald Trump a második beiktatása után először a Mexikói-öblöt nevezte át Gulf of America-ra, ezt a külvilág, mármint az USA-n kívüli resztli idáig nem igazán követte. Ugyanekkor visszakeresztelte korábbi nevére az Egyesült Államok legmagasabb csúcsát, az Obama alatt bennszülött nevet (Denali) kapó alaszkai Mount McKinley-t is. Kanada egyelőre még megtarthatta a nevét, bár rendszeresen az 51. tagállamként beszél róla.