6 milliárd Jászai Gellértnek, több mint 2 milliárd egy Balásy-cégnek – dőlt a pénz a Varga Mihály vezette MNB-től a NER-es oligarchákhoz

A Transparency International jogi vezetője, Ligeti Miklós még júliusban nyújtott be a jegybankhoz közérdekű adatigénylést, amiben a tavaly és idén kötött visszterhes és ingyenes szerződések adatait kérte ki. A nemzeti bank, mint azt két hete megírtuk, azt válaszolta, hogy az Infotörvény szerinti közzétételi kötelezettség „nem vonatkozik a Magyar Nemzeti Bankra (a továbbiakban: MNB), tekintettel arra, hogy az MNB nem költségvetési szerv. Ebből következően az MNB az Infotv. jelzett mellékletében foglaltaknak megfelelő tartalmú adatbázist nem képez.”
A Transparency a jegybank elutasító válasza után augusztus közepén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordult jogorvoslatért. Egyebek mellett azt kifogásolták, hogy az MNB úgy védekezik, mintha az általa kezelt vagyon nem lenne közvagyon, holott az Alkotmánybíróság már 2016 tavaszán, az emlékezetes Bánki Erik-féle „elvesztette közvagyon jellegét” törvény elfogadása után kimondta: a Magyar Nemzeti Bank közfeladatot lát el, és kizárólag közpénzzel gazdálkodik, ezért az átláthatóság és a közélet tisztasága érdekében a nyilvánosság előtt elszámolással tartozik.
Az esetről beszámoló cikkünk megjelenése után Varga Mihály MNB-elnök finomított a korábbi, elutasítónak tűnő jegybanki állásponton. Múlt keddi sajtótájékoztatóján már arról beszélt: a TI adatkérése „jóval részletesebb adathalmazra irányult annál, mint amit a jegybank az információs törvény alapján eddig közzétett”. Ebből következően ilyen típusú adatbázist eddig nem készítettek, de „mivel nincs titkolnivalónk, ezeket az adatokat összegyűjtjük, a kollégáim már dolgoznak azon, hogy több száz adat, ami eddig nem volt összerendezve, rendelkezésre álljon”.
Ezek után kapta meg a kért adatokat a Transparency. A jegybanki táblázatban összesen 269 szerződés szerepel, közölték a szerződő cég nevét, a szerződés tárgyát és ahol lehetett, a szerződéses összeget is. Az MNB a TI által kért adatoknál is szélesebb körű tájékoztatást adott: nemcsak az 5 millió forintot meghaladó, hanem az azt el nem érő szerződéseinek az adatait is kiadta. A 269-ből nagyjából nyolcvan ilyen szerződés volt, közülük 12 esetben igazán figyelemre méltó, 4 999 999 forintos, további két esetben 4 999 990 forintos értékben állapodtak meg (van két kereken ötmilliós szerződés is).
Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?
A nemzeti bank 5 millió forint fölötti szerződéseit kérte ki a Transparency. Az MNB nem válaszolt, mondván, nem költségvetési szerv. Ezzel a trükkel próbálkoztak a Matolcsy-féle Pallas Athéné alapítványok gründolásakor is, de az Alkotmánybíróság kimondta: az MNB közpénzzel gazdálkodik.
A Miniszterelnöki Kabinetiroda újságok, blogok, a Youtube, a Twitter, a Facebook és a Vkontakte felületein megjelent cikkeket, posztokat, bejegyzéseket figyeltet egy magáncéggel. Állítólag Soros György álhírei ellen küzdenek.
Sulyok Tamás közéleti súlyát tekintve erős túlköltésnek tűnik az összeg, de nem ez az egyetlen érdekes szerződés a nyilvános listában.
Jogerősen pert nyertünk az MNB ellen: ki kellett adniuk, mi alapján és mire költöttek el 105 milliárd forintot a székházfelújítása során. A még Matolcsy György elnöksége alatt végrehajtott rekonstrukciót Matolcsy fiának barátja, Somlai Bálint cége végezhette el. Az ügyben büntetőeljárás folyik.
Az alkalmazás beltartalmával sem volt elégedett: megtudhatjuk belőle például, hogy a tej fehér, hogyan lehet gilisztákkal komposztálni, és megnézhetjük a mosonmagyaróvári várat is – írta a tudományos és technológiai miniszter.
A miniszterelnök középső lánya Orbán Viktor unokáit is elvitte az útra. Ferihegyen fotóztuk le a 4iG-vezér társaságában hazatérő Orbán Sáráékat.
„Tulajdonképpen hálás lehetek az adatigénylőnek” – mondta Varga, bár aztán kiderült: szerinte a jogszabály nekik ad igazat.