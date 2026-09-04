Jelentős forgalomkorlátozások lesznek vasárnap Budapesten egy futóverseny miatt

Lezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell készülni vasárnap Budapesten egy futóverseny miatt, a korlátozások több autóbusz- és villamosjárat közlekedését is érintik – közölte pénteken a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) az MTI-vel.

A közlemény szerint vasárnap délelőtt rendezik meg Budapesten a 41. Wizz Air Budapest Félmaratont, ami miatt többek között a budai és a pesti alsó rakpartokat, a Szabadság hidat, valamint az óbudai Árpád fejedelem útja egyes szakaszait is lezárják. A verseny előkészítési munkái miatt már szombaton 8 órától vasárnap 21 óráig lezárják a XI. kerületi Pázmány Péter sétányt is.

Fotó: Kocsis Zoltán/MTI/MTVA

A BKK felhívta a figyelmet arra, hogy vasárnap a 16-os, a 29-es, a 34-es, a 105-ös, a 106-os, a 118-as, a 134-es, a 137-es, a 178-as, a 210B, a 218-as, a 226-os és a 237-es autóbusz, valamint a 2-es, a 2B, a 19-es, a 23-as, a 41-es, a 47-es és a 49-es villamos bizonyos időszakokban rövidített vagy módosított útvonalon közlekedik. A 26-os autóbusz várhatóan mintegy két órán át egyáltalán nem jár.

A 2-es, a 2B és a 23-as villamos vasárnap 8:50 és várhatóan 14 óra között nem közlekedik a Boráros tér és a Széchenyi István tér között.

A Halász utcai átjáró lezárása miatt 12:20 és 13:30 között a 19-es villamos nem jár a Batthyány tér és a Clark Ádám tér között. A 41-es villamos módosított útvonalon, a Rudas Gyógyfürdő és a Szent Lukács Gyógyfürdő között a Krisztina körút–Széll Kálmán tér–Margit körút útvonalon közlekedik.

A 47-es és a 49-es villamos várhatóan 8:50 és 14 óra között, a Szabadság híd lezárásának idején rövidített útvonalon, csak a dél-budai végállomások és a Döbrentei tér között jár.

A 83-as trolibusz 8:50 és 14 óra között, a Közraktár utca lezárása miatt a Lónyay utcán közlekedik. Ideiglenesen a Lónyay utcában, a 15-ös autóbusz korábbi Czuczor utcai és Török Pál utcai megállóhelyein áll meg.

A 223E autóbusz ugyancsak 8:50 és 14 óra között, a Közraktár utca lezárása miatt nem érinti a Fővám tér megállóhelyet. A 26-os autóbusz 8:30 és 10:30 között nem közlekedik, a 226-os pedig 8:10 és 10:30 között csak a Göncz Árpád városközpont és az Óbudai-sziget között jár, a Margitszigetre nem tér be – írták.

Az óbudai autóbuszok közlekedési rendje 8:20 és 10:20 között szintén módosul. A 29-es autóbusz a Szentlélek tér helyett az Óbuda, Bogdáni út végállomásig közlekedik, visszafelé pedig az Árpád fejedelem útja helyett a Pacsirtamező utcán jár. A módosított útvonalon a 9-es autóbusz Flórián tér és Galagonya utca közötti megállóiban áll meg.

A 137-es, a 218-as és a 237-es autóbusz módosított útvonalon az Óbuda, Bogdáni út végállomásig közlekedik. A 134-es autóbusz a Szentlélek téri végállomás lezárása idején nem hajt be a végállomásra, a járatra a 137-es autóbusz Flórián téri megállójában lehet felszállni.

A 118-as autóbusz a Vörösvári út–Szentendrei út útvonalon közlekedik, és a Szentlélek tér helyett a 137-es autóbusz Flórián tér és Bécsi út/Vörösvári út közötti megállóhelyein áll meg. A 34-es és a 106-os autóbusz Óbuda felé a Flórián téri felüljárón át közlekedik, ezért nem érinti a Margitsziget/Árpád híd, a Szentlélek tér és a Flórián tér megállóhelyeket.

A Lánchíd és a Széchenyi István tér lezárása miatt 12 és 13.40 között a 16-os autóbusz rövidített útvonalon, a Széll Kálmán tér és a Clark Ádám tér között közlekedik, így a Deák Ferenc tér és a Clark Ádám tér közötti megállókat nem érinti. A 105-ös, a 178-as, a 210B és a 216-os autóbusz ez idő alatt módosított útvonalon, az Erzsébet hídon át közlekedik – áll a közleményben.