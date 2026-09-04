Orosz dróntalálat érte az SZBU ukrán titkosszolgálat kijevi központját

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Orosz drón csapódott be az ukrán biztonsági szolgálat (SZBU) központi épületébe pénteken, adta hírül Volodimir Zelenszkij elnök a Telegramon. A drónt közvetlenül Olekszandr Pokladnak, a szolgálat vezetőjének irodájára irányították.

Az ukrán elnök azt írta, hogy a mentőszolgálatok a helyszínre siettek, a sérültek ellátása megkezdődött. A Reuters hírügynökség úgy tudja, hogy legalább hét sebesültje van a támadásnak, de halálos áldozatokról egyelőre nem írtak. Zelenszkij hozzátette:

Utasítást adtam Pokladnak, hogy megfelelő, érezhető és amennyire lehetséges, egyenlő súlyú választ adjon az oroszoknak erre a támadásra, miután majd minden előkészület megtörtént. Katonáink is támogatni fogják ezt a válaszlépést.

Andrij Szibiha külügyminiszter a helyzet súlyos kiélezésének nevezte a támadást, írta az MTI. Szerinte ez is azt jelzi, hogy Oroszország még a megújult békeerőfeszítések nyomán sem kér a diplomáciából. A miniszter azt kérte Kijev szövetségeseitől, hogy növeljék a nyomást Moszkvára.

Az SZBU pontos tevékenységeiről – titkosszolgálat lévén – a háború alatt nem mindig lehet biztosat mondani, de valószínűleg legalább részben ők állnak több, orosz tisztek ellen elkövetett merénylet, illetve orosz területen elkövetett szabotázsakció mögött. Az SZBU tagjai a héten elég hajmeresztő és PR-szempontokból kínos tűzpárbajt vívtak egy másik titkosszolgálat, a HUR fegyvereseivel – erről bővebben itt számoltunk be.