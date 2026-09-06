Fenyegető eszkalációs spirálba került Izrael és Törökország

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Évek óta egyre feszültebb a viszony a Közel-Kelet két meghatározó állama, Törökország és Izrael között. A konfliktusuk eddigi legsúlyosabb fejezetéhez augusztus közepén érkeztek: Izrael lebombázott egy szíriai katonai bázist, amire a törökök felháborodva reagáltak.

Recep Tayyip Erdoğan török elnök és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök már jó ideje oda-vissza sértegeti egymást és egymás országát. A török államfő nevezte már Izraelt terrorállamnak, Netanjahut hasonlította Hitlerhez is, míg az iraeli miniszterelnök antiszemita diktátornak titulálta Erdoğant. Az izraeli kormány tagjai már ott tartottak, hogy Törökország ellenséges állam, amely a terrorizmust támogatja.

Netanjahu és Erdoğan egy ENSZ közgyűlés szünetében, 2023-ban Fotó: HANDOUT/AFP

És miközben mindkét ország igyekszik az Irán gyengülése miatt is átalakuló régióban nagyobb befolyásra szert tenni, a helyzetet bonyolítja, hogy mindketten az Egyesült Államok szövetségesei, ráadásul kifejezetten jó viszonyt ápolnak a Trump-kormánnyal.

Gázával kezdődött, Szíriával folytatódott