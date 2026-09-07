Az orosz kommunisták jelöltjét is eltiltották a választási indulástól

Az Oroszországi Központi Választási Bizottság törölte a kommunista Nyikolaj Bondarenko regisztrációját a szeptember 18–20. között esedékes alsóházi választások előtt. A döntést a bizottság 12 tagja támogatta, egy ellene szavazott.

Egy szaratovi bíróság augusztusban 1000 rubelre bírságolta Bondarenkót szélsőséges jelképek bemutatásáról szóló közigazgatási szabálysértés miatt, miután közzétett egy fényképet a 2024-ben meghalt Alekszej Navalnijról. Navalnij képét Oroszországban szélsőséges jelképnek nyilvánították, júliusban egy másik orosz ellenzéki is elítéltek a megjelenítése miatt.

Ráadásul ez a jogszabály megtiltja számára az indulást a választásokon a következő egy évben. Bondarenko megpróbált megfellebbezni a döntés ellen, de szeptember 4-én a Szaratovi Területi Bíróság elutasította a kérvényét. Augusztusban törölték a duma választásának listájáról a háborúellenes Jabloko pártot is.