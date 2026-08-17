„A békéért és a szabadságért!” – hiába harcolt nagyot, nem indulhat az orosz választásokon az egyetlen háborúellenes párt

Oroszország legfelsőbb bírósága elutasította a Jabloko párt beadványát, hiába fellebbeztek a korábbi döntéssel szemben, amely törölte országos listájukat a szeptember 18–20. között esedékes alsóházi választások előtt. A törlésről – mint arról a 444 is beszámolt – augusztus 10-én határozott az illetékes testület, éspedig a Rogyina (Haza) nevű putyinista aprópárt kezdeményezésére. A Rogyina arra hivatkozott, hogy a Jabloko a kampányában egyrészt szerzői jogokat sértett bizonyos zeneszámok felhasználásakor, másrészt olyan támogatásokat fogadott el 19 600 rubel értékben, amelyek külföldi kötődésű adományozóktól származhattak.
A liberális Jabloko lett volna az egyetlen párt az oroszországi Állami Duma-választáson ősszel, amely nyíltan háborúellenes kampányt folytat. A pártot első körben némi meglepetésre regisztrálta a központi választási bizottság, noha a jelmondata mindössze ennyi volt: „A békéért és a szabadságért!” A külföldön szerkesztett orosz ellenzéki Meduza elnöki adminisztrációhoz közel álló forrásai azonban már tavaly ősszel arról beszéltek: nem tűnik reálisnak, hogy ezzel az üzenettel tényleg ott lehet a párt neve a szavazólapokon. Ehhez képest meglepően sokáig nézett ki úgy, hogy mégis megmérethetik magukat, elvégre a választásokig alig több mint egy hónap maradt hátra.
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