Félretették az ősi ellentétet, és együtt éltették a tömeggyilkos háborús bűnöst a Crvena Zvezda és a Partizan szurkolói

Fél évvel ezelőtt még annak a híre futott végig a világsajtón, hogy a két nagy belgrádi sportcsapat, az ősi rivális Crvena zvezda és a Partizan szurkolói már a meccs előtt egymásnak estek, a vendégszurkolók pedig felgyújtották a Crvena zvezda stadionját. De néha még a legádázabban egymás ellen fenekedő fociszurkolókat is összehozza valami:

a hétvégi örökrangadó előtt közösen kántálták a véres kezű szerb háborús bűnös, a bosnyákok ezreinek meggyilkolását elrendelő Ratko Mladić nevét.

Az UEFA már pár nappal korábban megbüntette a Crvena zvezdát, amiért szurkolói az egykori boszniai szerb katonai parancsnokot éltették csapatuk múlt heti, csehországi mérkőzésén. Az UEFA 90 ezer euró befizetésére kötelezte a belgrádi klubot sportpályára nem illő, illetve rasszista, kirekesztő rigmusok miatt. A Crvena zvezda nem értékesíthet jegyeket a következő idegenbeli nemzetközi kupamérkőzésre, amely a Lugano elleni Konferencia-liga összecsapás lesz.

De hát nem a pénz számít, hanem az elvek.

Ratko Mladićot hétfőn temetik, már reggel 7-kor felravatalozták vidikovaci Szent Lukács-templomban, nagy pompával, délben pedig megkezdődik a gyászszertartás.

Fotó: OLIVER BUNIC/AFP

Temetése olyan vitákat váltott ki, amely az EU jövőjét is befolyásolhatja.

A szerb kormány ugyanis arról beszélt, hogy a legmagasabb állami tiszteletadással temetné el a Szerbiában még mindig óriási népszerűségnek örvendő háborús bűnöst. Nenad Vujić szerb igazságügyi miniszter azt mondta, hogy Mladićot megilleti „minden olyan katonai és állami tiszteletadás, amelyre jogosult”. Aleksandar Vučić elnök arról beszélt, hogy a temetés részleteiről a család dönt, az állam pedig logisztikai, közlekedési és biztonsági segítséget biztosít. A szerb elnök szerint a biztonsági szolgálatok több tízezer résztvevővel számolnak a temetésen.

Andrej Plenković horvát miniszterelnök erre reagálva közölte, hogy Szerbia nem közeledhet az Európai Unióhoz, ha valóban megadja Mladićnak az állami tiszteletet. Szerinte a szarajevói és srebenicai kegyetlenkedéseiért életfogytiglanra ítélt tábornok halála után rendezett megemlékezések azt mutatják, hogy Szerbia és a boszniai Szerb Köztársaság vezetői nem néztek szembe a délszláv háborúk múltjával. Szerinte ilyen körülmények között nem az uniós csatlakozási tárgyalások egyes fejezeteiről kellene beszélni, hanem „vissza kell térni az első osztályba”, vagyis az alapvető európai értékekhez.

Állami és egyházi tiszteletadás Fotó: OLIVER BUNIC/AFP

A Szabad Magyar Szó hétfő reggel arról írt, hogy egyelőre arról sincs bejelentés, hogy a szerb állami vezetés részéről ki vehet részt a temetésen. Aleksandar Vučić államfő azt mondta, hogy ebben az időszakban Üzbegisztán elnökével, Shavkat Mirziyoyevvel találkozik, akinek látogatását „már több hónappal ezelőtt egyeztették”. A szombaton, a belgrádi Katonai Otthonban megtartott megemlékezésen részt vett Nenad Vujić szerb igazságügyi miniszter, Siniša Karan, a boszniai Szerb Köztársaság elnöke, valamint Radan Ostojić, a boszniai entitás munkaügyi és veteránügyi minisztere.

Pénteken elítélte és jogellenesnek minősítette a népirtásért életfogytiglani szabadságvesztésre ítélt Mladić nyilvános dicsőítését és a boszniai Szerb Köztársaság, valamint Szerbia tisztségviselőinek nyilatkozatait Michael O’Flaherty, az Európa Tanács emberi jogi biztosa. Ennél kényelmetlenebb lehet, és talán Vučić elnök távolmaradását is indokolhatja, hogy Marta Kos, az Európai Bizottság bővítésért felelős tagja lemondta szerbiai látogatását, és üzenetében hangsúlyozta: Mladić dicsőítése összeegyeztethetetlen azokkal az értékekkel, amelyekre az Európai Unióhoz vezető út épül.