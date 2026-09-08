Alig emelkednek jövőre az autópálya-matrica-díjak

Az augusztusi inflációs adatok ismeretében kiszámíthatók a jövő évre vonatkozó úthasználati díjak, ezek emelkedése ugyanis a múlt havi inflációhoz kötött – írja az mfor. A hatályos miniszteri rendelet értelmében az áremelkedés mértéke minden évben a tárgyévet megelőző év augusztus hónapjára irányadó, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által közzétett fogyasztóiár-index.

Az mfor.hu számításai szerint az alacsony inflációnak köszönhetően alig emelkednek jövőre az autópálya-matricák árai.

A D1 kategóriába tartozó személyautók éves országos matricadíja 2026-ban 61.760 forint, ez a portál számítása szerint jövőre 62.560 forintra emelkedik. Az éves megyei matricadíjak 7190 forintról 7280 forintra nőnek.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A személyautók esetében az mfor úgy számol, hogy

az egynapos matrica ára 5550 forintról 5630 forintra,

a tíznapos matrica 6900 forintról 6990 forintra,

a havi matrica pedig 11.170 forintról 11.320 forintra emelkedik.

(A napi matricák árát más szabályok szerint határozzák meg, mint a többi matricáét.)

Mint írják, azokra a megyékre, melyeket a felújítás alatt álló M1-es érint, az idei évtől külön éves matrica vásárolható, bruttó 15.000 (kisbuszok, kisteherautók esetén 30.000) forintos áron, és a rendelet szerint ezek mértéke még az augusztusi infláció mértékével sem emelkedik – amennyiben nem nyúlnak hozzá a szabályozáshoz, akkor jövőre is marad az idei ár.