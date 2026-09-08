Amint elment az amerikai küldöttség, újra lőni kezdték Kijevet az oroszok

Füst száll Kijev felett szeptember 8-án reggel Fotó: EVGEN KOTENKO/AFP

Az orosz erők újraindították a Kijev elleni csapásokat kedd hajnalban, röviddel azt követően, hogy az amerikai delegáció távozott Ukrajnából.

Kijevben az eddigi adatok szerint két ember meghalt, a sebesültek száma pedig elérte a tízet, az ukrán főváros 10 városkerülete közül ötben lakóházak és raktárépületek rongálódtak meg, egy iskolaépületet is találat ért - közölték ukrán hírforrások Vitalij Klicsko polgármesternek, valamint a fővárosi katonai közigazgatásnak és a katasztrófavédelemnek a közösségi médiában közzétett információi alapján.

Steve Witkoff, az Egyesült Államok békemissziókért felelős különleges elnöki megbízottja és Jared Kushner főtárgyaló, az amerikai elnök veje szombaton Moszkvában találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, majd vasárnap Kijevben folytatott megbeszéléseket a háború lezárásáról. Az amerikai küldöttség látogatására tekintettel a felek átmeneti tűzszünetet hirdettek a tárgyalási folyamatban érintett városokra vonatkozóan - írja az MTI.

Azonnali áttörést nem hoztak a tárgyalások, de az amerikaiak Zelenszkij szerint azt az üzenetet hozták, hogy „az oroszok készen állnak a tárgyalásra”. Az ukrán elnök ugyanakkor továbbra is szkeptikus, mert szerinte az orosz hadsereg harctéri lépései és a támadások fokozása nem arra utal, hogy Moszkva valóban kompromisszumra készülne. Azt azonban a találkozók után elképzelhetőnek tartja, hogy Putyin hajlandó megvitatni a tárgyalási folyamat újraindítását.