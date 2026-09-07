Zelenszkij: Az Egyesült Államok a tél előtt megpróbálja újraindítani az orosz–ukrán tárgyalásokat

Az Egyesült Államok azt vizsgálja, milyen lépésekkel lehetne mérsékelni az orosz–ukrán háború intenzitását a téli hónapokban, miközben újraindítanák a tárgyalásokat egy szélesebb békemegállapodásról – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Axiosnak.

Zelenszkij szerint erre most azért is nyílhat lehetőség, mert Vlagyimir Putyin orosz elnök nem akar konfliktusba kerülni Donald Trumppal az amerikai félidős választások előtt.

„Az az érzésem, hogy Putyinnak szüksége van Trumpra. Nem akarja felbosszantani”

– mondta az ukrán elnök. Szerinte akkor is lehet esély a deeszkalációra, ha Putyin magától nem érdekelt benne, mert a Trump-adminisztráció nyomást gyakorolhat rá.

Fotó: TETIANA DZHAFAROVA/AFP

Zelenszkij vasárnap Kijevben tárgyalt Trump két különmegbízottjával – erről itt írtunk bővebben –, Steve Witkoff-fal és Jared Kushnerrel, akik előző nap Moszkvában három órán át egyeztettek Putyinnal. Zelenszkij szerint azt az üzenetet hozták, hogy „az oroszok készen állnak a tárgyalásra”. Az ukrán elnök ugyanakkor továbbra is szkeptikus, mert szerinte az orosz hadsereg harctéri lépései és a támadások fokozása nem arra utal, hogy Moszkva valóban kompromisszumra készülne. Azt azonban a találkozók után elképzelhetőnek tartja, hogy Putyin hajlandó megvitatni a tárgyalási folyamat újraindítását.

Zelenszkij szerint az amerikaiak elsődleges célja, hogy újrakezdjék a diplomáciai folyamatot, de új javaslatokat is vittek Moszkvába és Kijevbe. Ezek között olyan téli deeszkalációs lépések is szerepelnek, amik az energetikai infrastruktúrát, a villamosenergia-rendszereket, a gabonaszállításokat, illetve az olaj- és gázexportot érinthetik. Arra a kérdésre, hogy az amerikai megközelítés egyszerre irányul-e a tárgyalások újraindítására és olyan megállapodások kialakítására, amik lehetővé tennék, hogy Ukrajna és Oroszország nagyobb eszkaláció nélkül jusson túl a télen, Zelenszkij azt mondta: ez az értelmezés

„nagyon közel áll ahhoz, amiről ezek a beszélgetések valójában szólnak”.

Szerinte az első cél a tárgyalások újraindítása, a második pedig az, hogy a következő tél más legyen, mint az előzőek, amikor az ukrán energetikai infrastruktúra elleni orosz támadások tovább súlyosbították a háború következményeit. Zelenszkij szerint olyan lépéseket keresnek, amiket a tél előtt vagy alatt lehetne megtenni, és amik

„közelebb vihetik a feleket a békéhez”.

Amerikai tisztviselők ugyanakkor azt mondták az Axiosnak, egyelőre nem tudják, sikerülhet-e a tél előtt olyan megoldást találni, ami egyszerre veszi figyelembe Oroszország és Ukrajna érdekeit. Korábban számos kísérlet kudarcot vallott arra, hogy tűzszünetet érjenek el, vagy szüneteltessék az energetikai létesítmények elleni támadásokat.

Zelenszkij szerint az amerikai delegáció most beszámol Trumpnak, majd folytatja az egyeztetéseket ukrán és európai tisztviselőkkel. Az Egyesült Államok emellett egy külön, Ukrajnának szánt „téli csomagot” is támogat, ami légvédelmi és energetikai segítséget tartalmazna.

„Nem csak rakétákról van szó. LNG-ről is, és deeszkalációs lépésekről is”

– mondta Zelenszkij. Az ukrán elnök szerint Putyin arra számít, hogy a tél akkora károkat okozhat Ukrajnának, hogy Kijevet további engedményekre kényszerítheti.

„Oroszország tényleg úgy gondolja, hogy ez a tél segíthet nekik megtörni minket

– fogalmazott. Szerinte Moszkva abban bízik, hogy egy nagy téli offenzíva és az ukrán infrastruktúra elleni támadások olyan „erős ütést” mérnek Ukrajnára, ami után Kijev „kompromisszumkészebb” lesz.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Ukrajna már minden olyan kompromisszumot megtett, amire hajlandó volt, és bármilyen diplomáciai folyamathoz biztonsági garanciákra, valamint gazdasági támogatási csomagra is szükség lesz.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Steve Witkoffal (b) és Jared Kushnerrel (j). Fotó: HANDOUT/AFP

Az ukrán elnök szerint ugyanakkor a tél Oroszország számára is kockázatokat jelent. Ukrajna ugyanis gazdaságilag is képes csapást mérni Moszkvára. „Amikor megtámadták az elektromosenergia-rendszerünket, mi akadályoztuk az olaj- és gázeladási képességüket” – mondta Zelenszkij. Arra is figyelmeztetett, hogy a mezőgazdasági export fennakadása megemelheti a globális élelmiszerárakat, és ellátási problémákat okozhat.

Zelenszkij azt mondta, Ukrajna szeptembert és októbert arra szeretné felhasználni, hogy újrainduljanak a tárgyalások. Lehetséges helyszínként említette a szeptemberi ENSZ-közgyűlést New Yorkban, és szerinte egy újabb amerikai–ukrán–orosz háromoldalú találkozó is szóba jöhet. „Itt van ez a szeptember és október, hogy találjunk valamilyen módot a párbeszédre. Párbeszéd nélkül nem lesz eredmény” – mondta.

Zelenszkij szerint ugyanakkor Ukrajnának a tárgyalások idején is katonailag erősnek kell maradnia. Azt állította, hogy jelenleg kedvezőbb helyzetben vannak a harctéren, mint korábban, annak ellenére, hogy a légvédelem továbbra is hiányosságokkal küzd, és folytatódnak az orosz drón- és rakétatámadások. Továbbá amerikai szankciókat sürgetett Oroszországgal szemben, mert szerinte ezekkel lehet nyomást gyakorolni a tárgyalásokon.

„Putyinnak pénzre van szüksége. Putyin pénzt akar, hogy folytathassa a háborút”

– fogalmazott.