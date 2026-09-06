Trump Moszkvába küldte Witkoffot és Kushnert: három órán át tárgyaltak Putyinnal

Moszkvában tárgyalt Vlagyimir Putyinnal szombaton Steve Witkoff és Jared Kushner, Trump két küldöttje az ukrajnai háború lezárásának lehetőségeiről. A Fehér Ház szerint a moszkvai megbeszélések érdemiek voltak, de a részleteket egyelőre nem hozták nyilvánosságra, a további lépéseket a következő hetekben jelenthetik be. Kushnerék vasárnap Kijevbe utaznak, ez lesz Trump két vezető ukrajnai tárgyalójának első kijevi útja a háború kezdete óta.

Moszkva szerint az amerikai küldöttek „számos ötletet” terjesztettek elő az ukrajnai háború lezárására a Putyinnal folytatott szombat késő esti megbeszélésen. Jurij Usakov, a Kreml tanácsadója és amerikai kapcsolattartója azt mondta, hogy az amerikaiak „számos lehetséges utat vázoltak fel a rendezéshez”, de ezek részleteit ő sem osztotta meg - írja a BBC.

Putyin a háttal ülő Steve Witkoffal és Trump vejével, Jared Kushnerrel az orosz elnök rezidenciáján Moszkvában a Szputnyik egyik kiadott képén. Fotó: MIKHAIL METZEL/AFP

A mostani látogatás előtt nem sokkal volt már egy ennél is váratlanabb amerikai vizit a Kremlben: a CIA igazgatója, John Ratcliffe augusztus végén titokban Moszkvában járt, ahol az orosz hírszerzés vezetőivel tárgyalt. Az ő megbeszéléseinek tartalmát sem hozták nyilvánosságra, de amerikai források szerint Ukrajnáról is szó volt, és Ratcliffe állítólag megpróbálta rávenni Moszkvát a tárgyalások folytatására. A jellemző értelmezés azonban inkább az volt, hogy Ukrajna kapcsán most nincs esély érdemi megegyezésre, inkább csak a további nemzetközi eszkaláció megelőzése lehet a cél, így például Putyin eltántorítása attól, hogy valamelyik NATO-tagállam ellen forduljon.

Az elmúlt időszakban Moszkvéban isn az volt a fő kommunikációs vonal, hogy nincs kilátás a tárgyalásos rendezésre, Putyin pedig az elmúlt napokban egyre keményebb hangot ütött meg, és Oroszország fokozta az ukrajnai légitámadásokat.

A most szombati háromórás moszkvai találkozót Putyin hivatalos rezidenciáján tartották, zárt ajtók mögött. Az orosz elnök tanácsadója, Jurij Usakov „konstruktívnak és rendkívül őszintének” nevezte a tárgyalásokat, és azt mondta, hogy nemcsak az ukrajnai háborúról beszéltek, hanem gazdasági kérdésekről és lehetséges nagyobb orosz–amerikai projektekről is.

Vannak arra utaló jelek, hogy a tárgyalásokon az amerikai szankciók kérdése is előkerülhetett. Az Axios szerint Witkoffot és Kushnert elkísérte Moszkvába Gene Lange, az amerikai pénzügyminisztérium szankciókért felelős tisztviselője is - az Axios szerint ez arra utalhat, hogy az Oroszországgal szembeni amerikai szankciók is a tárgyalások részét képezték.

Az amerikai tárgyalók egy olyan háromnapos időszakban érkezik Ukrajnába, amelyre Moszkva és Kijev kölcsönösen vállalta, hogy nem támadják egymás fővárosát. Ez azomban csak egy rövid, átmeneti időszak: az elmúlt hónapokban Oroszország és Ukrajna egyaránt fokozta a légitámadásokat.